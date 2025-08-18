Extrajobb för studenter - jobba med blommor hos Spira!
Poolia AB / Butikssäljarjobb / Härnösand Visa alla butikssäljarjobb i Härnösand
2025-08-18
, Mark
, Kramfors
, Timrå
, Sundsvall
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Poolia AB i Härnösand
, Timrå
, Sundsvall
, Sollefteå
, Örnsköldsvik
eller i hela Sverige
Pluggar du och vill ha ett roligt extrajobb vid sidan av studierna? Spira blommor söker studenter som vill arbeta deltid som fältsäljare i butik. Start så snart som möjligt!
Varför passar jobbet för dig som student?
• Korta pass, ca 7 timmar i veckan (mån, ons, tors förmiddag)
• Perfekt att kombinera med studierna
• Extra timmar erbjuds vid storhelger (t.ex. jul och mors dag) - bra när du vill tjäna lite extra
• Ett kreativt jobb där du får jobba praktiskt och socialtPubliceringsdatum2025-08-18Om tjänsten
Som fältsäljare blir du Spiras ansikte utåt på Coop. Du ansvarar för att ta emot leverans och exponera blommor i butik, skapa inbjudande blomsteravdelningar och säkerställa att allt ser fräscht och inspirerande ut. Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat
• Exponerar och skyltar blommor i butik
• Håller avdelningen fräsch och inspirerande
• Bidrar till att kunderna får en härlig upplevelse
Vem är du?
Vi söker dig -
• Student på minst 50 %
• Social, serviceminded och gillar att ha ordning och reda
• Tycker om blommor (eller vill lära dig mer)
• Har du tidigare erfarenhet från butik/försäljning är det ett plus - men inget krav!
• ? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande!
Om verksamheten
Poolia är ett registrerat rekryterings och bemanningsföretag, vi är auktoriserade av Kompetensföretagen och har kvalitetssäkrade processer och rutiner.
Poolia har ett fokus: att tillsätta kvalificerad kompetens på tjänstemannaområdet. Vi har en urvalsfilosofi som identifierar varje individs unika förmågor. Tillsammans med en kvalitetssäkrad process, modern kandidatwebb och ledande digitala verktyg är detta grunden i vårt erbjudande - Rätt individ. På rätt plats. Alltid.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "74287". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), http://www.poolia.se Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Poolia Sverige AB Kontakt
Helena Forsberg helena.forsberg@poolia.se 072-079 08 69 Jobbnummer
9463138