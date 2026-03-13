Extrajobb för student som personlig assistent, med Filip 15år, i Täby!
Kavon Care AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb
Extrajobb för student - häng med Filip, 15år i Täby!
Pluggar du och vill ha ett flexibelt extrajobb som inte känns som ett jobb?
Då kanske du är personen vi söker!
Vi letar efter en sportig, glad och engagerad assistent till Filip, en snart 15-årig kille i Täby som gillar sport, spel och att hitta på roliga saker.
Det här är inte ett vanligt assistentjobb - mer som att vara en aktiv kompis som hittar på saker tillsammans med honom.
Vad ni kommer göra tillsammans
Filip gillar att röra på sig och hitta på saker. Som assistent handlar jobbet mycket om att:
hitta på aktiviteter
röra på sig och sporta
Målet är helt enkelt att förgylla ch möjliggöra hans fritid och göra vardagen roligare.
Perfekt extrajobb för studenter
Jobbet är en timanställning med flexibel planering, vilket gör det lätt att kombinera med studier.
Du och Filips föräldrar bestämmer tillsammans schema och antal timmar så att det funkar för er båda.
Vi tror att du är
mellan 18-25 år
sportintresserad och gillar att röra på dig
positiv och har lätt till skratt
talar och skriver flytande svenska
har körkort
Ingen tidigare erfarenhet krävs - personlighet är viktigast.
i Lite praktiskt
Det förekommer vissa lyft (hjälpmedel finns).
Introduktion kan starta omgående.
Vi gör löpande intervjuer, så tjänsten kan tillsättas snabbt.
Det finns en liten hund i hemmet, så du bör inte vara allergisk.
Om Kavon Care AB
Arbetsgivare är Kavon Care AB, ett familjeägt assistansbolag som arbetar för att människor ska kunna leva fria och självständiga liv på sina egna villkor. Vi värnar också om våra assistenter med individuell lönesättning och kollektivavtal.Publiceringsdatum2026-03-13Så ansöker du
Klicka på länken och bifoga CV och ett kort personligt brev så vi kan få en känsla för vem du är.
Om du ska arbeta med minderåriga behöver du också visa registerutdrag från polisen innan anställning. Beställ gärna utdraget direkt här så kan introduktionen gå snabbare:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem/
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
E-post: jobb@kavoncare.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Täby". Arbetsgivare Kavon Care AB
(org.nr 556861-4753), http://www.kavoncare.se
Milstensvägen 16 (visa karta
)
174 62 SUNDBYBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9796524