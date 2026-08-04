Extrajobb för dig med serviceerfarenhet inom event, perfekt för studenter!
Madera Event AB / Receptionistjobb / Stockholm Visa alla receptionistjobb i Stockholm
2026-08-04
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Är du student med servicevana och söker ett roligt extraknäck? Vi på Mad Era Event är ett nystartat eventföretag som jobbar med allt från bröllop och födelsedagsfester till större evenemang och bemanning. Nu söker vi dig som vill hoppa in på enstaka pass och vara en del av vår härliga eventfamilj!
Om jobbet
Det här är ett extraarbete för dig som gillar fart, glädje och möten med människor. Du kommer att bli en del av vårt team vid specifika event, det kan röra sig om ca 10 pass per halvår, främst kvällar och helger. Perfekt för dig som har ett annat deltidsjobb eller studerar, men vill ha något kul vid sidan om.
Vi söker dig som:
Har minst två års erfarenhet från service, event eller restaurangbranschen
Är flexibel, social och lösningsorienterad
Ser det som ett roligt uppdrag snarare än ett traditionellt jobb
Vi erbjuder:
Roliga uppdrag med varierat innehåll
Möjlighet att jobba på både små intima tillställningar och större event
Ett avslappnat men professionellt team med fokus på god stämning och nöjda gäster
Låter det som något för dig? Skicka in en kort presentation av dig själv och varför du vill jobba med oss. Vi rekryterar löpande – så vänta inte! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03
E-post: jobb@maderaevent.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Eventpersonal". Arbetsgivare Madera Event AB
(org.nr 559487-3043) Jobbnummer
10022202