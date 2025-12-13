Extrajobb! Flyttpersonal till butik med omgående start!
Är du redo att hugga i direkt och bidra med gott humör? Samtidigt som du vill tjäna extra pengar och står utan extra sysselsättning? Vi söker personer till ett uppdrag med omgående start till centrala Umeå!
Som flyttpersonal kommer du att arbeta i ett glatt och engagerat team där dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer innebära att flytta saker från en butikslokal.
Arbetet beräknas pågå i några dagar med preliminär uppstart under vecka 51. Arbetstider kommer att ske vardagar mellan ca. kl. 10-19. Men vi är även intresserad av dig som endast vill eller kan arbeta dagar/tider i en lägre omfattning.
För dig som är intresserad kan detta bidra till fler möjligheter och uppdrag hos oss.
För att vara aktuell för tjänsten krävs det att du studerar eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig med glatt humör och som gillar att jobba i team! Du är flexibel, har en god arbetsmoral och är redo att ta i när det behövs. Eftersom jobbet emellanåt kan ha inslag av tyngre moment så tror vi även att du är okej med fysiskt arbete.
