Manpower AB / Speciallärarjobb / Oskarshamn2021-04-08Är du intresserad av extrajobb eller tillfälligt jobb under försommaren/i sommar?Är du initiativrik, social, pedagogisk och har administrativa färdigheter? Vi söker dig som är tillgänglig för jobb i maj och juni. Stämmer detta på dig, sök då tjänsten idag!2021-04-08Vi behöver flera personer till uppdrag strax norr om Oskarshamn. Du kommer att vara anställd av Manpower men arbeta hos vår uppdragsgivare.Start månadsskiftet april/maj. Uppdraget är på 100% och varar ca 6 veckor.Vem är du?Vi tror att du är en person som kan kombinera det här uppdraget med exempelvis studier, pensionär eller är arbetssökande som vill ha ett roligt uppdrag. För rätt person kan nya möjligheter öppna sig längre fram!Vi ställer stor vikt vid personlig lämplighet!* Meriterande är om du har erfarenhet av att handleda och prata inför andra* Du är duktig på att kommunicera både verbalt och skriftligen och är inte rädd för att prata inför grupp* Pratar svenska och engelska* Har administrativa färdigheterVälkommen med din ansökan redan idag!Hur söker jag jobbet?Det är enkelt! Klicka på ansök-knappen och följ instruktionerna.Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post, utan du söker tjänsten med en registrerad profil på vår hemsida genom att följa ansökningslänken i annonsen. Vi kan komma att tillsätta uppdraget redan innan ansökningstiden passerat, så skicka in din ansökan i dag!För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Niclas Fagerlund på telefonnummer 0470-745591 eller e-post niclas.fagerlund@manpower.se Sök tjänsten i dag!Vad kan ni erbjuda mig?Chansen att bygga upp ett kontaktnät hos vår kund och få meriterande erfarenheter.Rent formellt bygger en anställning hos Manpower på samma lagar och regler som på den övriga arbetsmarknaden. Vi har kollektivavtal, med allt vad det innebär av försäkringar, tjänstepension o.s.v. och goda fackliga relationer. Det som skiljer är att du blir anställd hos Manpower, men arbetar på olika uppdrag hos våra kunder. Du får chansen att arbeta i olika branscher, med olika arbetsuppgifter och med olika människor.Givetvis har du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela din anställningsperiod och som är ansvarig för dina uppdrag, att du trivs på din arbetsplats och att du utvecklas i din yrkesroll.Varaktighet, arbetstidHeltid TemporaryNot SpecifiedSista dag att ansöka är 2021-04-15Manpower AB5680076