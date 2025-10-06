Extrajobb: Coach i danska för svenska yrkespersoner
SpeakCharlie AB / Gymnasielärarjobb / Stockholm Visa alla gymnasielärarjobb i Stockholm
Är du flytande i både danska och svenska och gillar att inspirera andra? Vi söker just nu danska språkcoacher!
SpeakCharlie stöttar många riktigt spännande bolag - och nu söker vi dig som vill hjälpa svensktalande yrkespersoner att bli trygga i det danska språket.
Om rollen Som språkcoach i danska lär du ut praktisk danska till svensktalande som behöver språket i sitt arbetsliv. Du guidar deltagarna i uttal, ordval och kultur, och undervisar både i grupp och enskilt - på plats hos våra kunder i Stockholm och vissa fall online.
Kurserna är skräddarsydda, normalt 16-32 lektioner à 90 minuter, och du väljer själv hur många kurser du vill ta på dig. Arbetet är flexibelt och timbaserat, oftast vardagar mellan 8-17 - perfekt som extrajobb.
Vem är du? Du talar flytande danska och svenska, har ett genuint intresse för språk och pedagogik och gillar att göra undervisningen både tydlig och engagerande. Vi ser gärna att du har erfarenhet av språkundervisning eller annan pedagogisk bakgrund.
Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt - vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
