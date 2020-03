Extrajobb Barnvakt/Nanny 5 uppdrag Lidingö Kollektivavtal - 2007 NannyNu AB - Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Lidingö

2007 NannyNu AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lidingö2020-03-10Om Nannynu! / About Nannynu!Nannynu! är ett av Sveriges största, första och mest prisbelönta barnvaktsföretag. Vi är stolta över att ha över 1400 barnvakter. Vi tror på att leverera barnpassning i världsklass och då vi är ett växande företag söker vi nu Dig som vill ge dig ut på nya äventyr som barnvakt. Vi ser till att du får jobba i en familj som passar in på din profil och att du utbildas i bland annat Barn-HLR och barnolycksfall i samband med att du börjar jobba.Du kommer att ha tät kontakt med din närmaste chef och ett roligt extrajobb som är en merit för livet!Om uppdraget / About the assignmentFamilj (18777) på Lidingö med två barn (7 och 4 år) önskar hjälp med barnpassning 2-3 eftermiddagar per vecka, mellan kl. ca 15.00/16.00 till 18.00/19.00. Familjen är öppna mellan mån-torsdag utifrån barnvaktens schema och tillgänglighet.Familj (18555) på Lidingö (Mosstorp) med två barn (9 månader och 3,5 år) önskar hjälp med barnpassning 2 eftermiddagar per vecka, på tisdagar och torsdagar mellan kl. 15.00-18.00.Familj (18962) på Lidingö (Kottla) önskar barnpassning 1 tillfälle/vecka, mellan kl. 12:00-18:00. Dagar är flexibelt tisdag-torsdag, men de önskar sätta en fast dag. De har två barn, 4 månader och 2 år gamla.Family (18965) in Lidingö with two children (4 and 8 years old) wishes help with childcare two times per week on Wednesadays and Thursdays between 16:00-19:00.Familj (18998) på Lidingö (Torsvik) med två barn (6 & 8 år) önskar hjälp med barnpassning 2-3 eftermiddagar per vecka, mellan kl.16-18.30/19.00. Familjen önskar hjälp på måndag, tisdag och torsdag och ibland tillkommer pass på fredg/lördag mellan 16.00-22.00/00.00.Familjen talar svenska, engelska och italienska och är öppen för en engelsktalande barnvakt.Din profil / Your profileÄr du en person som vill underlätta andra människors vardag samtidigt som du har ett roligt extrajobb? Vill du ansvara för det finaste en familj har, nämligen barnen, och samtidigt hjälpa föräldrar att få ihop livspusslet? Vill du skratta, busa och bidra till att barnen får en fantastisk stund tillsammans med en person de kan se upp till? Vill du bli en del av ett företag som levererar barnpassning i världsklass? Då ska du söka jobbet som barnvakt hos en av våra familjer!Då detta är ett extraarbete är det viktigt att du har en annan huvudsaklig sysselsättning, t.ex. studier eller deltidsjobb och för att det ska bli en långsiktig relation vill vi att du har en rimlig restid till familjen (vi brukar tänka oss runt 30 minuter).Här kan du läsa mer om oss och vår kravprofil https://nanny.nu/jobba-hos-oss/ Vi erbjuder / What we offerBörjar du hos oss så kan vi erbjuda dig ett roligt och meningsfullt extraarbete, du får dessutom:NannycertifieringskursKurs i barn-HLRFörsäkring till, från och under arbetetEn egen kontaktperson på företagetVi vill ha ett löneupplägg som känns bra för alla kompetensprofiler och åldrar därför öppnar vi upp för individuell lönesättning för alla som en har gymnasieexamen. För alla som fortfarande går i gymnasiet har vi en fast timlön på 102-113kr/timme inkl. semesterersättningOb-tillägg samt storhelgstilläggMöjlighet till fast avtal med garanterade timmarMöjlighet till fortsatt arbete inom koncernenVid anställning som barnvakt hos Nannynu! begär vi utdrag ur belastningsregistret.Vi intervjuar löpande och tipsar dig att vara snabb in med din ansökan.Skicka gärna in den på https://nanny.nu/jobba-som-barnvakt/ Varaktighet, arbetstidDeltid - Enligt överenskommelse Tillsvidare2020-03-10Fast lönSista dag att ansöka är 2020-03-242007 Nannynu AB5141382