Be Sporty Utbildning AB / Administratörsjobb / Mölndal2021-06-27Till hösten startar Be Sporty upp kurser i babyrytmik för barn 0-2 år med förälder. Läs mer om oss på www.besporty.se och vår stora vilja att sätta Sveriges barn i rörelse.Nu söker vi inspirerande ledare med hjärtat på rätt ställe till våra kurser i Funkys Babyrytmik. Läs mer om konceptet på www.funkysbabyrytmik.se. Vi tror att du är en varm, engagerad och öppen person som gillar att bjuda på dig själv. Du är över 23 år, trygg, öppen, social och framåt. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att ha arbetat med barn i åldrarna 0-2 år eller att du själv har/haft en bebis, då kommer du behöver kunna leda med erfarenhet.Vi sätter stor vikt vid din förmåga att engagera barn och föräldrar. Du vågar att bjuda på dig själv, sjunga, busa och möta barn och föräldrar på deras nivå. Du blir också en viktig länk för att föra samman föräldrarna som deltar i gruppen.Du blir en värdefull medlem i vårt ledarteam på Be Sporty. Kurserna hålls dagtid på flera orter runt och i Göteborg. Varje termin innehåller 12 kurstillfällen. Du blir anställd på timbasis och väljer själv om du vill ha en eller flera kurser. Timlön enligt överenskommelse.Du får en gedigen utbildning som grund för din kommande roll som ledare i babyrytmik. Utbildningen består av 1 heldag i Kungsbacka 28/8 alternativt 4/9 i Alvik, Stockholm.2021-06-27Sista dag att ansöka är 2021-08-01Be Sporty Utbildning AB5831939