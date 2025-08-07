Extrajobb - Kundtjänstmedarbetare hos Happy-day.se
2025-08-07
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
Vill du arbeta med kundservice i en snabbväxande e-handel? Letar du efter ett extrajobb där du får arbeta med kundkontakt, administration och service i en inspirerande miljö? Vi på Happy-day.se söker nu förstärkning till vårt Customer Success Team - en perfekt möjlighet för dig som vill bygga erfarenhet inom kundservice och e-handel vid sidan av studier eller annan sysselsättning. Här får du arbeta i ett högt tempo där ingen dag är den andra lik.
Happy-day.se är ett e-handelsföretag baserat i Karlstad som säljer upplevelsepresenter till privatpersoner och företag över hela Sverige. Vi är ledande i vår bransch och brinner för att skapa minnen för livet. Nu söker vi dig som vill bli en del av vårt team och utvecklas tillsammans med oss.
Om rollen
Som kundtjänstmedarbetare är du en viktig del av vårt Customer Success Team. Du kommer att hjälpa våra kunder via e-post och chatt, hantera frågor om beställningar, bokningar och våra upplevelser, samt ha kontakt med våra arrangörer för att säkerställa en smidig kundresa. Du behöver trivas i ett dynamiskt tempo och ha lätt för att prioritera när mycket händer samtidigt.
Exempel på arbetsuppgifter:
Besvara kundfrågor via e-post och chatt rörande ordrar, bokningar och våra upplevelser
Hantera orderadministration i vår e-handelsplattform
Samverka med arrangörer och leverantörer för att lösa kundärenden
Förbättra och utveckla administrativa rutiner
Packa och skicka presentboxar till kunder
Vem vi söker
Vi söker dig som är serviceinriktad, ansvarstagande och tycker om att hjälpa andra. Du är lösningsorienterad, har en positiv inställning och trivs i en digital miljö där tempot stundtals är högt.
Vi ser gärna att du:
Har erfarenhet av kundservice, administration eller försäljning
Är van att arbeta i ett högt tempo och håller fokus även när det är mycket att göra
Trivs med att kommunicera via text och uttrycker dig tydligt i skrift
Är noggrann, strukturerad och effektiv
Har förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för dina uppgifter
Har ett intresse för e-handel och upplevelser
Erfarenhet från e-handelsmiljö eller arbete med digitala betalningslösningar är meriterande.
Varför jobba hos oss?
Inspirerande arbetsplats - Vi brinner för upplevelser och att ge våra kunder oförglömliga minnen
Utvecklingsmöjligheter - Lär dig mer om e-handel, service och administration
Sammansvetsat team - Vi arbetar tillsammans i en positiv och stöttande miljö
Flexibelt extrajobb - Passar perfekt vid sidan av studier eller annan sysselsättning

Publiceringsdatum
2025-08-07

Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation av dig själv till ansok@happy-day.se
. Märk mejlet med "Extrajobb Kundtjänst".
Vi intervjuar löpande - så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-09-06
E-post: ansok@happy-day.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Extrajobb - Kundtjänst". Arbetsgivare H-Day AB
(org.nr 556876-8096)
Drottninggatan 5 (visa karta
)
652 24 KARLSTAD Jobbnummer
9449952