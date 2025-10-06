Extrajobb - Inventera i välkänd butik i Visby
2025-10-06
Publiceringsdatum2025-10-06Dina arbetsuppgifter
Vi söker medarbetare för en inventering till en välkänd butikskedja i Visby. Om du är noggrann, strukturerad och har ett öga för detaljer är detta uppdraget för dig. I rollen kommer du att ingå i ett team som gemensamt ansvarar för att inventera alla artiklar i butikens sortiment.
Vi söker dig som:
Är noggrann, strukturerad och gillar att arbeta metodiskt
Har lätt för att samarbeta i grupp men även kan arbeta självständigt
Har hög koncentrationsförmåga
Trivs med ett rörligt arbete
Arbetstider
Plats: Visby
Dag: 6 november
Tid: 06:00-13:00
Detta är ett uppdrag under en dag, med eventuella möjligheter till fler uppdrag hos oss framöver.
Om oss
Storesupport erbjuder tjänster som utvecklar och gör detaljhandeln i Sverige effektiv och lönsam. Företaget startades år 2000, omsätter 452 MSEK och har över 2 200 medarbetare. Idag är Storesupport en del av Jobandtalent, den snabbast växande aktören inom rekryterings- och bemanningsbranschen globalt, med huvudkontor i Madrid och verksamhet på de största europeiska marknaderna, USA och Sydamerika.Så ansöker du
Vi kan tyvärr inte hantera ansökningar via mejl, vänligen sök via vårt ansökningsformulär nedan. Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att aktuella kandidater inte har en bakgrund som är oförenlig med den aktuella tjänsten.
Är du intresserad?
Bli en Storesupportare och sök tjänsten redan idag! Urval och intervjuer sker löpande så skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!
Har du några frågor kring tjänsten eller rekryteringsprocessen? Då är du välkommen att höra av dig till ansvarig rekryterare.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Storesupport Bemanning AB
(org.nr 556655-9422), http://storesupport.se/ Arbetsplats
Storesupport Kontakt
Madeleine madeleine.lammers@jobandtalent.com Jobbnummer
9543156