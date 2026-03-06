Extrageologer inom markgeokemi för fältsäsong till SGU
2026-03-06
Har du en pågående eller nyligen avslutat utbildning inom geologi och vill arbeta som extrageolog med markgeokemisk kartering? Då är denna tjänst något för dig!
Enheten Ekonomisk geologi är en del av avdelningen Mineralresurser på SGU och utför bland annat markprovtagning i malmpotentiella områden. Vi kartlägger och dokumenterar jordarternas naturliga halter av huvud- och spårelement. Inriktningen är i huvudsak mot gruv- och prospekteringsbranschen, men vår information används även i miljösammanhang och vid fysisk planering. Vår verksamhet omfattar hela landet där vi även deltar i EU-finansierade och internationella samarbetsprojekt.
Vi söker nu extrageologer som under fältsäsongen vill arbeta med markgeokemisk kartering.Publiceringsdatum2026-03-06Dina arbetsuppgifter
Som extrageolog med inriktning mot markgeokemi kommer arbetsuppgifterna i fält att innebära insamling av jordprover (c-horisonten i morän). I arbetet ingår det bland annat att med spade på ca 1 meters djup ta prover och mata in insamlad information i databaser. Fältarbetet utförs tillsammans med och under ledning av våra geokemister någonstans i landet inom aktuellt projektområde. Efter en introduktion till SGU:s metodik i fält kommer dina uppgifter att i huvudsak bedrivas som ensamarbete i fält. Transporter i fält sker till fots och med hyrbil.
Kompetens
Vi söker dig som har:
examen i eller är i slutet av din akademiska utbildning inom geokemi eller kvartärgeologi
orienteringsförmåga med karta och kompass
B-körkort
god förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift på svenska
Meriterande erfarenheter och kompetens:
erfarenhet av fältarbete och geokemisk provtagning
hantera enklare mätinstrument
Personliga kvalifikationer
Som person är du ansvarsfull, strukturerad och noggrann. Du är drivande och har ordningssinne samt är intresserad av att lära dig nya saker. Du tycker om att arbeta både självständigt och i grupp och har lätt för att samarbeta och kommunicera med andra. Eftersom tjänsten innebär fältarbete i obanad terräng är det bra att du trivs i skogen och har förmåga att gå i obanad terräng. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper för denna tjänst.
Om anställningen
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning på heltid mellan 4 och 12 veckor under fältsäsong. Perioden kommer att vara mellan maj och september eller efter överenskommelse.
Antal lediga tjänster: 2
Vill du veta mer, hör av dig till enhetschef Ann Allen eller våra fackliga företrädare: Otto Pile för Saco-S och Annika Törnkvist för ST-geologiska via vår växel 018-17 90 00.
Rekryteringen utför SGU i egen regi och vi undanber oss därmed telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Om SGU
Sveriges geologiska undersökning (SGU) är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt. SGU sorterar under Klimat- och näringslivsdepartementet. Vår vision är att Sverige har en hållbar samhällsutveckling, att mark- och vattenområden används och utvecklas för de ändamål de är bäst lämpade samt att mineralnäringen och andra naturresursbranscher är livskraftiga och ansvarstagande. SGU har idag cirka 300 anställda varav merparten arbetar i Uppsala. Övriga är stationerade på kontoren i Lund, Göteborg, Malå och Luleå. Läs mer på www.sgu.se
