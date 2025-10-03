Extraarbete Som Trafikledare - Bli En Del Av Danx Nattteam
2025-10-03
DANX är ett företag på stadig tillväxtresa och är nu i behov av förstärkning i vårt nattteam. Vi letar därför efter dig som är flexibel och söker efter ett extra jobb vid sidan av studier eller annan huvudsysselsättning. Som timvikarie kommer du att arbeta utifrån verksamhetensbehov där nattarbete under vardagar såväl som helg förekommer.
I rollen som trafikledare kommer du att vara en del av ett lösningsorienterat team med höga mål som tillsammans arbetar för DANX framgång. Rollen ställer krav på att du som person har ett analytiskt och handlingskraftigt tankesätt där vår kvalité alltid är i fokus. Som trafikledare hos oss spelar du en viktig roll som länk mellan våra chaufförer, terminaler samt trafikledare på dagen. Det underlättar därför att du är en kommunikativ och ansvarstagande person som vet vad som krävs för att kvalitetssäkra kundens processer och förhindra förseningar i dess flöden. På DANX arbetar vi proaktivt med lösningar innan problemen uppstår.
Är du intresserad av denna tjänst kan du förvänta dig att jobba tillsammans med kollegor som dagligen säkerställer att vår nattdistribution går som planerat genom förmågan att hitta effektiva och lönsamma lösningar. Vi ser möjligheter snarare än problem, gillar att vara "hands on" och agera som spindeln i nätet för att uppnå bästa möjliga kvalité i linje med vår värdegrund Ownership, Learning och Care. Du kommer att arbeta med kollegor från hela Norden och Baltikum som tillsammans utgör hjärtat av DANX trafiknät.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna som trafikledare är varierande. Vissa delar går att lösa på bara några sekunder medan andra utmaningar kräver mer betänketid. Rollen består främst av administrativa uppgifter, uppföljning och arbete med produktions- & kvalitetsuppföljning på kollinummernivå, avstämning och överlämning samt rapportering till övriga funktioner. Vidare ingår det en hel del in- och utkommande samtal, bemärkningar i våra egna system och samarbete med närmsta kollegorna både i den centrala funktionen och på våra terminaler.
Övergripande ansvar för att övervaka och styra den nationella nattdistributionen.
Arbeta proaktivt och lösningsorienterat för att förutse och hantera förseningar och andra störningar i trafiken.
Kontrollera och följa upp vår nattdistribution och ansvara för att tidtabellerna hålls.
Supporta chaufförerna vid frågor både lokalt, digitalt och per telefon
Informera våra kunder proaktivt om eventuella avvikelser, störningar och förseningar.
Säkerställa en korrekt överlämning till funktionerna som arbetar dagtid.
Proaktivt ta tag i för problem som behöver lösas.
Ansvar för att hantera och behandla de mejl som kommer in både internt och externt.
Nära samarbete med samtliga terminaler i Sverige samt arbete på den lokala terminalen.
Kvalifikationer och egenskaper
Mycket goda kunskaper i svenska, tal och skrift.
Goda engelska kunskaper i tal och skrift.
Grundläggande IT kunskaper och en förmåga att sätta sig in i olika system.
Lätt för att lära sig system och tar eget ansvar för utveckling.
Grundläggande geografiska kunskaper om Sverige.
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av nattarbete där telefon och datoranvändning ingått.
Tidigare erfarenhet inom transport och logistikbranschen.
B-körkort och tillgång till bil.
ADR utbildning 1.3.
Truckkort A+B.
Praktisk information
Start: Startdatum för tjänsten sker enligt överenskommelse.
Anställningsform: Timavlönad visstidsanställning.
Omfattning: Vid behov enligt överenskommelse. Inga garanterade timmar.
Arbetstider: Teamet tillsammans täcker upp tiderna mellan 22-08. Vardagar såväl som helgarbete. Där vi arbetar natt mot lördag och natt mot måndag
Arbetsplats: Månskärsvägen 5, 141 75 Kungens Kurva.
Ansökan: Låter tjänsten intressant skicka in din ansökan redan idag, vi rekryterar löpande. Notera att vi i linje med GDPR inte tar emot ansökningar via mejl.
Kontakt: Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Trafikledarchef Monika Palmquist på monika.palmquist@danx.se
.
Vilka är vi?
DANX Carousel Group är ett europeiskt transportföretag som är specialiserade på reservdelslogistik. Vi erbjuder flexibla lösningar till våra kunder och tillsammans med våra underleverantörer ser vi till att genomföra leveransen inom 24h. Genom dag- såväl som natt leveranser förser DANX reservdelar till ett varierat kundnätverk som är i behov av snabba leveranser av bland annat bil-, industri-, truck-, vitvaror-, jordbruk och IT-utrustning. Utöver det fasta trafiknätverket erbjuder vi adhoc leveranser inom vår spedition verksamhet och tillhandahåller även lagerverksamhet till flera av våra befintliga kunder.
