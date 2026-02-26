Extraarbete som tandsköterska till Aqua Dental Centralen
Hej blivande tandsköterska-kollega!
Är du nyfiken på Aqua Dental och att bli en #Aquarebel? En #Aquarebel kännetecknas av värderingar som respekt för patienter och kollegor, en nyfiken, lyhörd och noggrann attityd, samt ett proaktivt och samarbetsvilligt förhållningssätt. Detta är inte något man blir, vi tror att det är något man är. Just nu är vi ca 800 kollegor som stolt bär titeln #Aquarebel, fördelat på 37 kliniker, tre tandtekniska labb och ett supportkontor.
Aqua Dental befinner sig i en spännande tillväxtfas och öppnar löpande nya kliniker runtom i landet. Vår målsättning är att erbjuda Sveriges bästa och tryggaste tandvård genom passion, kvalitet och tillgänglighet.
Det vi alla har gemensamt är att vi:
Har en stark PASSION för att hjälpa varandra att bli bättre och strävar ständigt efter att bedriva tandvård i världsklass.
Alltid gör vårt yttersta för att leverera KVALITET i allt vi gör. Vi investerar kontinuerligt i fortbildning av våra medarbetare och har infört noggranna processer för att kvalitetssäkra vår verksamhet.
Verkar för att tandvård ska vara TILLGÄNGLIG för alla oavsett förutsättningar. Därför strävar vi efter att erbjuda våra tjänster över hela Sverige, särskilt i regioner med långa tandvårdsköer. Vi driver även projekt för pensionärer och de som lider av tandvårdsrädsla.
Delar du dessa värderingar är vi övertygade om att du kommer att trivas hos oss på Aqua Dental.
Som tandsköterska på Aqua Dental Centralen blir du en del av ett kompetent och engagerat team på en modern klinik mitt i Centrala Stockholm. Tjänsten är en timanställning och passar dig som trivs i en flexibel roll där du är en viktig del av patientens helhetsupplevelse.
Du arbetar nära dina kollegor och får löpande stöd i det dagliga arbetet samt möjlighet att utvecklas i din yrkesroll. Du har i denna roll möjlighet att vara med och påverka din arbetsdag samtidigt som du levererar tandvård av hög kvalitet till våra patienter och är med och bidrar till att utveckla svensk tandvård tillsammans med dina kollegor på Aqua Dental. För att trivas i rollen tror vi att du har ett effektivt arbetssätt kombinerat med en ödmjukhet gentemot patienter och dina kollegor.
Aqua Dental Centralen är Aqua Dentals största klinik med 19 behandlingsrum. Tack vare klinikens storlek och generösa öppettider kan vi erbjuda ett brett behandlingsutbud och korta väntetider för såväl nya som återkommande patienter.
Vi söker dig som:
Är examinerad tandsköterska eller studerar till tandläkare
Har god förmåga att kommunicera på svenska och engelska i både tal och skrift
Är flexibel, tillmötesgående och kommunikativ.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så vänta inte med att skicka in din ansökan! Sista ansökningsdagen är den 15 mars 2026.
Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta teamchef ,Ranya Raheb, ranya.raheb@aquadental.se
Alla ansökningar hanteras via Aqua Dentals rekryteringssida, där du kan skapa en profil samt ladda upp CV och personligt brev.
Vill du se mer av vad Aqua Dental gör och lära känna oss bättre? Besök vår hemsida, www.aquadental.se
eller följ oss på Instagram @aquadental.
