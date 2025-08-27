Extraarbete som Ledsagare, Avlösare, Kontaktperson eller Stödfamilj
Ljungby Kommun, Socialförvaltningen
2025-08-27
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ljungby Kommun, Socialförvaltningen i Ljungby
I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans mot 35 000 invånare.
Vi som jobbar här är öppna, vi är framåt och vi vill. Genom engagemang och samverkan skapar vi en kommun där människor och företag kan växa och utvecklas. Vill du vara med?
Genom satsningen "En kommun fri från våld" arbetar vi aktivt för att förebygga och motverka våld i samhället - för en tryggare framtid. Som en del av detta kan det för vissa tjänster vara ett krav att lämna utdrag ur belastningsregistret.
Våra verksamheter har likabehandlingsombud som arbetar aktivt för en god arbetsmiljö och stöttar chefer i likabehandlingsfrågor. På så sätt säkerställer vi att alla får arbeta under lika villkor och bemöts likvärdigt.
Vår senaste medarbetarenkät visar att:
• 95 % upplever sitt jobb som meningsfullt
• 82 % känner att de utvecklas
• 83 % rekommenderar oss som arbetsgivare
• 96 % anser att chefen har tillit till utfört arbete
Tillitsbaserad styrning och ledning är grunden i vår organisation - och en nyckel till att vi lyckas tillsammans.
Läs mer om oss som arbetsgivare på www.ljungby.se/jobb. Publiceringsdatum2025-08-27Arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som vill ha ett extraarbete där du verkligen får göra skillnad. Vi söker dig som vill arbeta extra som ledsagare, avlösare, kontaktpersoner och stödfamilj. Se beskrivning av uppdragen nedan:
Ledsagare
Som ledsagare hjälper och stöttar du en ungdom eller vuxen person med funktionsvariation att delta i samhällslivet utanför det egna hemmet samt underlättar i kontakten med andra människor. Det kan till exempel handla om att följa med på promenader, biobesök, sportarrangemang eller gå på stan. Som ledsagare har du en timanställning och blir därmed ersatt per timme efter behov.
Vill du veta mer om uppdraget som Ledsagare är du välkommen att ringa ansvarig för dessa uppdrag på telefonnummer 0372-789669.
Avlösare
I vår avlösarservice jobbar du hemma hos barn eller ungdom med funktionsvariation för att dennes föräldrar ska kunna komma hemifrån.
Avlösaren ger omvårdnad, social samvaro, stöd med mathållning samt aktivering i hemmet eller dess omgivning. Som Avlösare har du en timanställning och blir därmed ersatt per timme efter behov.
Vill du veta mer om uppdraget som Avlösare är du välkommen att ringa ansvarig för dessa uppdrag på telefonnummer 0372-789661.Kontaktperson för detta jobb
Kontaktperson är en medmänniska och vän som har tid, tålamod och intresse av att ge stöd åt en person som behöver bryta sin isolering. Syftet med uppdraget är att vara en medmänniska och en kompis som ska främja sociala kontakter och delaktighet i samhällets fritidsutbud. Att vara kontaktperson är ett förtroendeuppdrag och inte ett arbete. Du får ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning.
Vill du veta mer om uppdraget som Kontaktperson är du välkommen att ringa ansvarig för dessa uppdrag på telefonnummer 0372-789783.
Stödfamilj
Stödfamilj är ett sätt för föräldrar till barn med funktionsvariation att få avlastning. Det är också en möjlighet för dessa barn att få miljöombyte och ett kontaktnät utanför familjen. Att vara stödfamilj är ett uppdrag och innebär inte en anställning. Det utgår en skattepliktig ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning.
Vill du veta mer om uppdraget som Stödfamilj är du välkommen att ringa ansvarig för dessa uppdrag på telefonnummer 0372-789735.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en positiv människosyn, är ansvarsfull och är medmänsklig. Du har förmåga att förhålla dig professionellt utifrån ditt uppdrag och arbeta med fokus på den enskildes behov och intressen. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Du ska ha fyllt 18 år för att få utföra något av de olika uppdragen. Vi kommer att begära ett utdrag från polisens belastningsregister och socialregistret för dig som söker.
Vi välkomnar alla ansökningar till våra extrauppdrag. Vi är säkra på att just du kan bidra till en annan människas livskvalité.
När du ansöker vänligen precisera vilket eller vilka uppdrag du söker.
