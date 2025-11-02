Extraarbete Kvällar Och Helger Svenne's Restaurang Kallhäll
Svennes Restauranger AB / Restaurangbiträdesjobb / Järfälla Visa alla restaurangbiträdesjobb i Järfälla
2025-11-02
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svennes Restauranger AB i Järfälla
Extrajobb kvällar och helger. Perfekt vid sidan av studier. Söndag-Torsdag stänger vi klockan 20 och Fredag-Lördag klockan 23.
Nu startar vi Svenne's. Snabbmatsrestaurang i Kallhäll (Jättevägen 2, bredvid OKQ8 Kallhäll) med 70 sittplatser och drive-in. Vi kommer servera klassisk snabbmat som kebab och hamburgare men även husmanskost under lunchen på vardagar.
Ingen tidigare vana krävs men det är viktigt att du är ansvarsfull, snabb, gillar ha mycket att göra och brinner för service. Kassaarbete blandas med enklare matlagning, städ och disk. Alla i teamet hjälps åt med arbetsuppgifterna.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-02
E-post: tomas@svenne.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Extrajobb". Arbetsgivare Svennes Restauranger AB
(org.nr 559541-6784)
Jättevägen 2 (visa karta
)
176 77 JÄRFÄLLA Jobbnummer
9584408