Extraarbete inom livsmedelsproduktion i Malmö

Jovi Konsult AB / Lagerjobb / Malmö
2026-06-16


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Publiceringsdatum
2026-06-16

Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i produktionslinjen med uppgifter som förberedelse, bearbetning och paketering av livsmedel. Därutöver innefattas arbetsuppgifterna av bland annat:

Plock & pack samt förberedning varor för leverans.

Köra truck i kyl- och frys vid behov.

Säkerställa renlighet och följa hygienrutiner samt upprätthålla en säker arbetsmiljö.

Bakgrund
Vi söker dig som har erfarenhet eller intresse av arbete inom livsmedelsproduktion. Det är meriterande om du tidigare arbetat med liknande uppgifter såsom paketering, orderplock eller truckkörning.

Kvalifikationer
Intyg på minst 50 % annan sysselsättning (t.ex. studier eller annat arbete), då tjänsten är ett extraarbete.

Möjlighet att arbeta både dag- och kvällsskift.

God hygienisk medvetenhet och förmåga att följa livsmedelssäkerhetskrav.

Meriterande

Erfarenhet av liknande arbete inom livsmedelsproduktion.

Erfarenhet av arbete i kyl- eller frysmiljö.

Truckkort A/B.

B-körkort.

Urval
Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7921713-2055941".

Arbetsgivare
Jovi Konsult AB (org.nr 559082-6797), https://jovikonsultab.teamtailor.com
Stora Nygatan 75 (visa karta)
211 37  MALMÖ

Arbetsplats
Jovi

Jobbnummer
9966492

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