Extraarbetare inom livsmedelsproduktion
Jovi Konsult AB / Lagerjobb / Lomma Visa alla lagerjobb i Lomma
2026-02-12
, Burlöv
, Lund
, Malmö
, Staffanstorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jovi Konsult AB i Lomma
, Lund
, Malmö
, Staffanstorp
, Landskrona
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-12Arbetsuppgifter
Som extraarbetare i livsmedelsindustrins produktion kommer du att arbeta i produktionslinjen med uppgifter som förberedelse, bearbetning och paketering av livsmedel. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Arbeta på produktionslinjen med paketering och montering av produkter.
Plocka, packa och förbereda varor för leverans.
Köra truck i kyl- och frysmiljö vid behov.
Säkerställa renlighet och följa hygienrutiner samt upprätthålla en säker arbetsmiljö.Bakgrund
Vi söker dig som har erfarenhet eller intresse av arbete i livsmedelsproduktion. Det är meriterande om du tidigare arbetat med liknande uppgifter såsom paketering, orderplock eller truckkörning. Kvalifikationer
Intyg på minst 50 % annan sysselsättning (t.ex. studier eller annat arbete), då tjänsten är ett extraarbete.
Möjlighet att arbeta både dag- och kvällsskift.
God hygienisk medvetenhet och förmåga att följa livsmedelssäkerhetskrav.
Meriterande
Erfarenhet av liknande arbete inom livsmedelsproduktion.
Erfarenhet av arbete i kyl- eller frysmiljö.
Truckkort A/B.
B-körkort.
Urval
Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7222035-1839791". Arbetsgivare Jovi Konsult AB
(org.nr 559082-6797), https://jovikonsultab.teamtailor.com
Stora Nygatan 75 (visa karta
)
211 37 MALMÖ Arbetsplats
Jovi Jobbnummer
9739950