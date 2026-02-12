Extraarbetare inom livsmedelsproduktion

Jovi Konsult AB / Lagerjobb / Lomma
2026-02-12


Publiceringsdatum
2026-02-12

Arbetsuppgifter
Som extraarbetare i livsmedelsindustrins produktion kommer du att arbeta i produktionslinjen med uppgifter som förberedelse, bearbetning och paketering av livsmedel. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:

Arbeta på produktionslinjen med paketering och montering av produkter.

Plocka, packa och förbereda varor för leverans.

Köra truck i kyl- och frysmiljö vid behov.

Säkerställa renlighet och följa hygienrutiner samt upprätthålla en säker arbetsmiljö.

Bakgrund
Vi söker dig som har erfarenhet eller intresse av arbete i livsmedelsproduktion. Det är meriterande om du tidigare arbetat med liknande uppgifter såsom paketering, orderplock eller truckkörning.

Kvalifikationer
Intyg på minst 50 % annan sysselsättning (t.ex. studier eller annat arbete), då tjänsten är ett extraarbete.

Möjlighet att arbeta både dag- och kvällsskift.

God hygienisk medvetenhet och förmåga att följa livsmedelssäkerhetskrav.

Meriterande

Erfarenhet av liknande arbete inom livsmedelsproduktion.

Erfarenhet av arbete i kyl- eller frysmiljö.

Truckkort A/B.

B-körkort.

Urval
Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7222035-1839791".

Arbetsgivare
Jovi Konsult AB (org.nr 559082-6797), https://jovikonsultab.teamtailor.com
Stora Nygatan 75 (visa karta)
211 37  MALMÖ

Arbetsplats
Jovi

Jobbnummer
9739950

