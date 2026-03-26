Extra- och heltidsmedarbetare sökes till produktion
2026-03-26
Publiceringsdatum2026-03-26Om tjänsten
Vi söker just nu både extra- och heltidsmedarbetare till våra kunder inom produktion i Helsingborg med omnejden.
Arbetet innebär bland annat paketering och hantering av olika produkter, där arbetsmiljön kan variera.
Som en del av vårt team får möjlighet att utvecklas och ta del av produktionens olika avdelningar, du kommer få testa olika arbetsuppgifter och avdelningar och därmed öka din kompetens inom produktionsarbete.
I denna roll förekommer varierande arbetstider under alla veckans dagar. Det är därför nödvändigt att du är flexibel och tillgänglig att arbeta även helger. Arbetet är fysiskt krävande och sker i olika miljöer.Dina arbetsuppgifter
Påfyllning av varor
Maskininställning
Övervakning av maskiner
Packning av färdiga produkter
Behandling av råvaror
Kontrollera kvalitén på produkterna och rapportering
Sortering av varor
Städning och underhåll av arbetsområdet
Truckkörning kan förekomma
Snabba felsökningar och enklare åtgärder vid driftstörningar
Profil & bakgrund
För att trivas i rollen som konsult bör du vara flexibel, effektiv och motiverad till att göra ett bra jobb. Vi värdesätter att du är prestigelös, tar egna initiativ och ställer upp där det behövs för att bidra till teamets framgång. Arbetet kan vara både fysiskt krävande och tempofyllt, vilket gör att du behöver ha en god fysik och trivas med ett aktivt arbete. Tidigare erfarenhet av produktionsarbete är meriterande, men det viktigaste är din inställning, arbetsvilja och förmåga att leverera kvalitet i det du gör.Kvalifikationer
Engelska i tal och skrift
Körkort & tillgång till bil
Tidigare erfarenhet inom produktion & lager.
Annan sysselsättning på minst 50%
Truckkort är meriterande
Rekryteringsprocess och ansökan
Under rekryteringsprocessen genomförs en bakgrundskontroll avseende brottmål. Du får själv ta del av resultatet och det är helt frivilligt att dela detta med rekryteraren. Mer information ges under processens gång.
Vi har tagit bort det personliga brevet i ansökningsprocessen och använder i stället urvalsfrågor för att göra bedömningen mer träffsäker.
Vi tar inte emot ansökningar via mejl eller telefon. Din ansökan ska lämnas via vårt rekryteringssystem. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta de angivna kontaktpersonerna i annonsen.
Vi ser fram emot din ansökan.
Om Boxflow
Boxflow är ett av Sveriges snabbast växande logistikbolag och erbjuder tjänster inom tredjepartslogistik, sitelösningar, konsulttjänster samt bemanning av personal inom logistik och industri. Boxflow har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp.
Inom de närmsta åren beräknas Boxflow omsätta 1 miljard kronor och ha fler än 1100 anställda. Genom nära och långsiktiga samarbeten skapar Boxflow förutsättningar för hållbara och kostnadseffektiva logistiklösningar. Boxflows vision är att bli Norra Europas ledande logistikföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7466964-1915698". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boxflow Staffing Syd AB
