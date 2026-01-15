Extra vuxen till en 10 &12 åring i Stocksund, heltid/halvtid.
Vi söker nu efter en nanny/extra vuxen som kan vara tillsammans med barnen efter skolan, men även sköta en del uppgifter medan barnen går i skolan. Tjänsten kan vara en heltid, men kan även delas upp och vara en halvtid, 75% eller något däremellan. Tiderna kommer att variera från vecka till vecka beroende på hur föräldrarnas åtaganden ser ut.
Familjen söker en aktiv nanny/extra vuxen som gillar sport och att vara ute. Någon som tar initiativ och hittar på roliga saker tillsammans med barnen, tar med dem ut i trädgården för att spela fotboll, bakar/lagar mat tillsammans etc. Du ska hjälpa och stödja barnen till att bli självständiga, pusha dem till att hålla koll på sina rum och sina saker, men finnas med i bakgrunden som ett stöd.
En dag skulle kunna se ut så här: Du hämtar båda barnen på deras skola, samt tar med dem till deras aktiviteter eller så åker ni direkt hem för lite mellis. Du hjälper båda barnen med sina läxor, och ser till att deras väskor är packade efter morgondagens behov. Du lagar middag till dig och barnen som ni äter tillsammans. Tidigare under dagen har du andra uppgifter, till exempel städat i barnens rum, tvättat barnens kläder, plockat ur urvuxna kläder eller leksaker barnen inte längre leker med. Vid resor ska du se till att barnens resväskor är packade, och när barnen kommer hem, tar du givetvis hand om att packa ur och tvätta rent. Ibland kan det hända att du även behöver resa tillsammans med hela familjen men det är i så fall endast någon enstaka gång per år.
Dina arbetsuppgifter kommer att vara styrda till det som rör barnen då föräldrarna har en annan person som hjälper till i hemmet med städ, och assisterar familjen med ärenden etc. Dock hjälps man åt i hemmet och assisterar varandra vid behov.
Det är ett stort plus om du har erfarenhet/kompetens kring att hjälpa till med läxor.
Ganska ofta reser båda föräldrarna i tjänsten och då är det viktigt att du kan sova över hos barnen, det kan röra sig om flera dagar i sträck. Du behöver vara en flexibel person då arbetstiden främst är förlagd till vardagar; ibland morgon, eftermiddagar och kvällar men ibland även innefattar nätter. Familjen har även en annan person som hjälper dem så ansvaret att täcka alla pass hamnar inte på nannyn/extra vuxen och oftast är arbetet förlagt på 4 dagar/vecka, men arbetstiderna och vilka veckodagar varierar. Ett tydligt schema sätts i god tid så alla parter har möjlighet att planera.
Barnen pratar både svenska och engelska och nannyn/extra vuxen kan därmed vara antingen svensk- eller engelsktalande.
Körkort är ett plus men inget krav. (Taxikort finns för de gånger man behöver ta barnen till aktiviteter längre bort).
Om Nordic Light Nannies:
Vi söker nu en ny medarbetare som vill ha nanny som sitt yrke. Vi arbetar mot familjer som ställer höga krav på kvalitet när de väljer en nanny. De flesta av våra tjänster är på minst halvtid och vi tycker det är väldigt viktigt att även nannyn trivs bra ihop med familjen. Därför tar vi dina önskemål på stort allvar när vi presenterar familjer för dig.
Vi har Sveriges bästa villkor för nannies med bland annat sjuklön och semesterersättning.
Lönerna bestäms individuellt beroende på erfarenhet och utbildning och är jämförbara med förskollärare lön i Stockholm. Minimilön 150 kr/tim. Vi kan erbjuda högre lön upp till 210 kr/tim för nannies med mycket erfarenhet och/eller pedagogisk utbildning. Fasta månadslöner förekommer inom vissa tjänster.
Har du kunskap och erfarenhet inom barns utveckling?
Gillar du att leka och hitta på olika saker ute och inne? Då är detta rätt jobb för dig!
Har du:
Minst tre års erfarenhet av professionellt arbete med barn (intyg/dokumentation och referenser krävs) eller motsvarande kompetens?
Ett intresse för att arbeta med barn och deras utveckling?
Pedagogisk utbildning så som förskollärare, barnskötare, lärare, fritidspedagog, dramapedagog etc. är meriterande, likaså körkort! Så ansöker du
