Extra vid behov sökes till kvinna i Visby
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Gotland Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Gotland
2025-09-02
Jag söker nu en assistent som kan hoppa in extra vid sjukdom och ledighet.
Jag tycker om att vara ute och bada, åka till stranden eller göra utflykter och är en mycket aktiv tjej i 40-årsåldern. Jag gillar också att umgås med mina
vänner. På vardagarna är jag på min dagliga verksamhet så då följer du mig dit. Din arbetsplats kommer bli där jag befinner mig.
Det är bra om du har körkort, men ej ett krav
Det är meriterande om du har erfarenhet av personlig assistans eller liknande men det är inget krav eftersom du kommer att genomgå introduktion med erfarna
assistenter för att skapa bästa förutsättningarna för att lyckas i din roll som min assistent. Ditt jobb är att assistera mig med det som jag skulle göra själv
utan min funktionsnedsättning, på det sätt som jag önskar. Jag ser gärna att du som söker är kvinna pga. arbetets integritets nära natur.
Arbetstid: Omfattning enligt överenskommelse. Arbetspass förekommer dag, kväll,
natt och helg.
Tillträde: Betald introduktion kan påbörjas omgående
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
