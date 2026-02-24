Extra vid behov Lokalstäd/Housekeeper dag och kväll , Haymarket by Scandi
Scandic Hotels AB / Städarjobb / Stockholm Visa alla städarjobb i Stockholm
2026-02-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Scandic Hotels AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Huddinge
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Haymarket, den ikoniska hotellpärlan mitt i Stockholmspulsen!
Genom den pampiga entrén på Hötorget välkomnas du in i en härlig miljö präglad av 1920-talets optimism och elegans. Här i det anrika PUB-huset, där Greta Garbo arbetade i början av förra seklet, är originaldetaljerna från byggnaden varsamt restaurerade eller omtolkade för vår tid. På Haymarket by Scandic arbetar vi alla tillsammans för att skapa en gästupplevelse i världsklass före, under och efter gästens vistelse.
Nu söker vi Extra vid behov Lokalstäd -Houskeeping dag och kväll till hotellet Haymarket by Scandic.
Oavsett varför gästen kommer till oss är det få saker som är så uppskattade som ett vänligt ansikte som hälsar välkommen. Som Service Host agerar du värd tillsammans med övriga teamet på hotellet och skapar en gästupplevelse i världsklass.
I rollen som lokal-housekeeping arbetar du inom ett eller flera ansvarsområden som alla bidrar till gästens helhetsupplevelse. Under din tid hos oss kan dessa områden variera i takt med att du och affären utvecklas. Hos oss får du ta ett stort eget ansvar för att ta de beslut som krävs för att göra gästen nöjd och teamen utvecklar och förbättrar arbetssätt och service i takt med att omvärlden förändras. Vi är nämligen övertygade om att det är när du får utvecklas och bidra med all din kompetens och erfarenhet som vi överträffar gästens förväntningar. På köpet får vi kul på jobbet!
Så ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss - och bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic!
Vad är din roll som Lokalstäd / Housekeeper
- Förmedla gott värdskap till våra gäster
- Städning av hotellrum, korridor, pentry samt allmänna utrymmen på hotellet
- Hålla rent på anvisade ytor och bidra till den allmänna ordningen i hotellets lokaler
- Konferensmöblering
- Hantera tvätt och fylla på förråd
- Ta emot och packa upp leveranser
Vem är du?
- Några års erfarenhet från liknande arbete
- God social förmåga
- Prestigelös lagspelare
- Goda kunskaper i Svenska och Engelska.
- Datorvana
- Hög förmåga att ge riktigt bra service
- Bra fysik då tunga lyft kan förekomma
Information om tjänsten:
Tjänsten är en extra vid behöov dag och kväll både lokal och rumstäd förekommer och varierande arbetstider.
Vi tar enbart emot ansökningar via vår hemsida. Alla ansökningar kommer att behandlas löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, varför vi ber dig att ansöka så snart som möjligt. I denna rekrytering använder vi oss av ett enklare test om service vid urvalet.
Vi ser fram emot att välkomna dig till oss på Scandic!
Ps, på vår hemsida kan du läsa ännu mer om hur det är att arbeta på Scandic, våra förmåner och vår kultur!
Vi tar enbart emot ansökningar via vår hemsida. Alla ansökningar kommer att behandlas löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, varför vi ber dig att ansöka så snart som möjligt. I denna rekrytering använder vi oss av ett enklare test om service vid urvalet.
Vi ser fram emot att välkomna dig till oss på Scandic!
Ps. på vår hemsida kan du läsa mer om vår kultur, vad tjänsten innebär och om våra förmåner!
Vi når längre när olikheter bejakas. Hos oss får du utrymme att vara dig själv och utvecklas i den riktning du vill, med trygga villkor och schyssta avtal som grund. Ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss - bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic.
Delar du våra värderingar?
BE A PRO BE YOU BE CARING BE BOLD Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Scandic Hotels AB
(org.nr 556299-1009), https://www.scandichotels.se/ Arbetsplats
Scandic Hotels Sverige Jobbnummer
9760189