Extra timanställd säljare till MnO Sports Outlet i Barkarby Qual

Extra timanställd säljare till MnO Sports Outlet i Barkarby

MNO International AB / Säljarjobb / Järfälla2020-08-26Vi söker nu dig butikssäljare som kan rycka in med kort varsel och vid behov! Kan detta vara du? Läs vidare!MnO Sports Outlet är en multibrand outlet i Barkarby med fokus på sport och varumärket Under Armour.MnO Sports Outlet är en del av MnO International AB som är moderbolag och driver distribution av varumärken inom sport och mode i Skandinavien.För mer information se www.mno.se. Du är en driven och engagerad säljare med kunskap inom mode och sport. Du har en utpräglad servicekänsla där kunden alltid är i fokus och du har förmågan att bibehålla ditt leende även när det är mycket att göra. Vi tror att du med en positiv inställning alltid agerar professionellt samt ser möjligheter i alla lägen. Hos oss är man alltid en del av teamet.Krav för tjänsterna är att du:har minst ett års erfarenhet av försäljning inom sport-/ mode-/ detaljhandelär dokumenterat god säljareär van att arbeta både självständigt och i teamär kommunikativ och initiativrikär serviceinriktad och ordningsamSist, men inte minst, är du resultatinriktad och van att arbeta mot uppsatta mål.Din främsta arbetsuppgift är att på ett engagerat sätt bidra till att butikens försäljnings- och resultatmål uppnås.Att inspirera kunden och vara lyhörd för kundens behov.Ta ansvar för att du upplevs som en engagerad säljare.Du ansvarar för att hjälpa, stötta och göra det enkelt för dina kollegor i ditt butiksteam.Förutom det dagliga service-/säljarbetet ingår även att arbeta med påfyllnad av varor, varuvård, lager, kassaarbete samt hålla det snyggt och rent i butik/kassa.Tycker du rollen låter spännande? Tveka inte med att skicka in din ansökan! Rekryteringsprocessen är igång och vi gör intervjuer och urval löpande, vi ser därför att du skickar in din ansökan så snart som möjligt - dock inte senare än 30 september.Om du har ytterligare frågor kopplat till tjänsten ber vi dig kontakta rekryterande chef på: victoria@mno.se Ansökan skickas till e-postadress: jobb@mno.se med ref: EXTRA-BARKARBY2020-08-26Sista dag att ansöka är 2020-09-30Mno International ABFlyginfarten 417738 JÄRFÄLLA5334724