Extra säljare till vår sommarbutik i Hunnebostrand
2026-02-19
Så här jobbar vi:
Vi är först och främst säljare som levererar hög servicenivå. Hos oss ska våra kunder känna sig välkomna, sedda och hörda.
Vi guidar och hjälper alla våra kunder, och vi lägger stor vikt på att vara förtroendeingivande, engagerade och ödmjuka säljare.
Vi har tydliga gemensamma mål med vår framtida försäljning, strävar ständigt efter att utveckla våra säljaregenskaper och jobbar alltid med personlig styling.
Vi är positiva, resultatinriktade och entusiasmerande med starkt eget driv.
Vi jobbar nära i ett mindre team, är flexibla och stöttar varann.
För att trivas hos oss tror vi att du:
Är engagerad i ditt jobb och har förmågan att skapa både nära och långsiktiga kundrelationer.
Gillar att jobba självständigt i oftast högt tempo, och ser utmaningar som både roliga och spännande i vardagen.
Är noggrann, kreativ, strukturerad och du uppskattar en arbetsdag med varierande arbetsuppgifter.
Har erfarenhet av sälj i butik och känner stor glädje i mötet med människor som vill bli inspirerade till att komplettera sin garderob.
Känner att det är motiverande att för butiken ha en viktig roll, och att du trivs med att ha stort ansvar.
Tjänsten är på ca 10 timmar under veckorna 26-35 med ersättning enligt gällande kollektivavtal.
Känner du att du vill bli en i teamet och att ovan stämmer in på dig? Då är du välkommen med din kortfattade ansökan samt foto till jobb@rabalder.se
Urval sker löpande så skynda dig in med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: jobb@rabalder.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Extrapersonal Hunnebostrand". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.
456 61 HUNNEBOSTRAND Jobbnummer
