Extra personal vid behov C-kort, YKB, Förar kort även B- Körkort
Pågen Färskbröd AB / Fordonsförarjobb / Borlänge Visa alla fordonsförarjobb i Borlänge
2026-01-14
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pågen Färskbröd AB i Borlänge
, Mora
, Malung-Sälen
, Gävle
, Bollnäs
eller i hela Sverige
Vikarie - Säljare / Distributör till Pågen i Borlänge
Pågen söker nu en vikarierande Säljande Distributör med B- eller C-körkort till lördagar samt vid behov. Då blir du en del Sveriges största säljkår som varje dag förser landets butiker och konsumenter med färskt bröd.
Vad erbjuder vi dig?
Du erbjuds ett roligt, självständigt och resultatinriktat vikariat där du blir en del av ett engagerat team med stark gemenskap. Du får ett socialt, händelserikt och varierande arbete med välkända produkter som Lingongrova, Pågenlimpa och Gifflar. Ditt arbete innebär frihet men även stort ansvar, och du kommer tillhöra ett starkt och framgångsrikt familjeföretag som har en ständig vilja att utvecklas.
Vad innebär rollen?
I ditt arbete i Pågens säljkår är ditt övergripande ansvar att besöka våra kunder och butiker och förse dem med våra färska kvalitetsprodukter. Du blir en del av ett engagerat team men arbetar självständigt med målet att driva försäljningen i de butiker du ansvarar för. Du får ett vikarie jobb som är både omväxlande, rörligt och roligt då det innehåller variation mellan såväl sälj- som distributions sysslor. Du har många kontaktytor, främst med de kunder du besöker, men även med dina kollegor. Med fokus på affären och resultatet delar vi viljan att bli lite bättre varje dag.
• Besöka våra kunder för att fylla på med våra färska produkter.
• Skapa förutsättning för en god försäljning i butik.
• Planera och genomföra säljaktiviteter/kampanjer samt följa upp resultat.
Tjänsten är ett vikariat med tillträde snarast fortlöpande 2026
Vem är du?
Som vikarie hos oss är det viktigt att du kan jobba vissa /helger/antal dagar i veckan
För att lyckas och trivas behöver du vara social och tycka om en varierad och händelserik dag där du får ta stort eget ansvar. Du är lyhörd och har lätt för att bygga förtroende och drivs av att jobba mot uppsatta mål och att skapa resultat. Du behöver vara flexibel och ha god planeringsförmåga och struktur med fokus på kvalitet och effektivitet i alla delar av ditt arbete.
Du kommunicerar väl på svenska i både tal och skrift och tjänsten förutsätter att du har B- eller C-körkort (YKB). Vi ser gärna att du har erfarenhet av butiks- och försäljningsarbete, gärna inom livsmedel.
Sök!
Om du söker ett vikarie jobb och helg körning detta låter intressant så är du varmt välkommen med din ansökan senast 28 /2 2026. För information om tjänsten är du välkommen att kontakta sälj planerare på mejl par.eriksspn@pagen.se
Om Pågen
På Pågen bakar vi med kärlek - det handlar om att ha en omsorg om råvaror och produkter, medarbetare, konsumenter och om våra gemensamma resurser. Pågen är ett familjeföretag i femte generationen och är Sveriges ledande bageri med produkter inom förpackat färskt bröd, jäst kaffebröd, skorpor samt korv- och hamburgerbröd. Med två bagerier där duktiga bagare bakar dag som natt, och med Sveriges största säljkår, förser Pågen varje dag både exportmarknader och landets butiker med färskt bröd. Mer information hittar du på www.pagen.se Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C299798". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Pågen Färskbröd AB
(org.nr 556082-4350) Arbetsplats
Pågengruppen AB, Pågen Färskbröd AB Kontakt
Säljplanerare
Pär Eriksson par.eriksson@pagen.se Jobbnummer
9684923