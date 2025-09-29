Extra personal till restaurangen - Stora Brännbo Konferens & Hotell
Memorio AB / Restaurangbiträdesjobb / Sigtuna Visa alla restaurangbiträdesjobb i Sigtuna
2025-09-29
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Memorio AB i Sigtuna
, Danderyd
, Stockholm
eller i hela Sverige
Stora Brännbo Konferens & Hotell är mötesplatsen mitt i Sigtuna. Med en genuin skandinavisk atmosfär och en bevarad arkitektur från klassiska 50/60-talet. Oavsett hur du möts hos oss så hoppas vi att du låter dig inspireras av vår fantastiska natursköna miljö.
Vill du arbeta i en inspirerande miljö där hjärtliga möten, ansvarstagande, effektivitet och glädje genomsyrar allt vi gör? Nu söker vi fyra nya medarbetare som kan stärka vårt restaurangteam vid behov - och som strålar med sin personlighet och sitt engagemang!Publiceringsdatum2025-09-29Om tjänsten
Som extra i vår restaurang är du en viktig del av gästupplevelsen. Du arbetar varierat under dagens olika måltider och servicepass:
• Frukostservering - förberedelser, buffé och gästbemötande.
• Förmiddags- och eftermiddagsfika - framdukning av kaffe, te, frukt och godsaker samt se till så alla gäster har det bra.
• Lunch och middag - dukning, servering, avdukning, disk och barförsäljning.
• Barservice - försäljning av dryck, enklare drinkar och hantering av betalning.
• All övrig service däremellan - påfyllning, förberedelser, städning och att alltid finnas där för gästen.
Vi söker dig som:
• Har tidigare erfarenhet från restaurangarbete på konferensanläggning eller liknande.
• Är minst 20 år gammal.
• Talar och skriver flytande svenska och engelska - då vi har många internationella gäster.
• Har ett serviceinriktat arbetssätt, är flexibel och trivs med att arbeta både självständigt och i team.
• Är en person som strålar - med energi, värme och ett genuint intresse för människor.
Våra värdeord
Vi arbetar utifrån våra värdeord:
Hjärtliga - Ansvarsfulla - Effektiva - Glädjefulla
Vi tror att du delar dessa värderingar och vill bidra till att skapa minnesvärda upplevelser för våra gäster.Så ansöker du
Alla ansökningar sker via vårt formulär på hemsidan:
Ansök via https://teser.onecruiter.com/
Observera att ansökningar som skickas via e-post eller andra kanaler inte kommer att behandlas.
Vi ser fram emot att få lära känna dig - kanske blir du en del av vårt fantastiska team! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Memorio AB
(org.nr 556319-2003) Arbetsplats
Stora Brännbo Konferens och Hotell Jobbnummer
9530490