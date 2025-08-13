Extra personal till parfymtillverkning Zperfume Sweden, Uppsala

Zperfume Sweden AB / Fabriksjobb / Uppsala
2025-08-13


Visa alla fabriksjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker, Håbo eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Zperfume Sweden AB i Uppsala, Stockholm eller i hela Sverige

Vi på Zperfume Sweden tillverkar handgjorda parfymer och söker nu extra personal till vår tillverkningslokal i Uppsala Business Park.

Publiceringsdatum
2025-08-13

Dina arbetsuppgifter
Packning av produkter
Etikettering och sortering
Påfyllning av flaskor

Om tjänsten
Perfekt extrajobb för studenter eller dig som vill arbeta deltid
Cirka 30-40 timmar per månad
Arbetstider varierar och kan vara både vardagar och helger
Passens längd är cirka 4-5 timmar
Timlön enligt överenskommelse

Vi söker dig som:
Är noggrann och har ett öga för detaljer
Är flexibel och kan arbeta vid behov
Trivs med praktiskt arbete och att jobba i team

Ansökan: Skicka din ansökan och en kort presentation av dig själv till info@zperfume.se
Sista dag att ansöka är 7 september 2025. Urval sker löpande, så ansök gärna så snart som möjligt.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
E-post: info@zperfume.se

Arbetsgivare
Zperfume Sweden AB (org.nr 559210-3252)
Rapsgatan 7 (visa karta)
754 50  UPPSALA

Arbetsplats
Uppsala Bussines Park

Jobbnummer
9455826

Prenumerera på jobb från Zperfume Sweden AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Zperfume Sweden AB: