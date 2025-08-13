Extra personal till parfymtillverkning Zperfume Sweden, Uppsala
Zperfume Sweden AB / Fabriksjobb / Uppsala Visa alla fabriksjobb i Uppsala
2025-08-13
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Zperfume Sweden AB i Uppsala
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vi på Zperfume Sweden tillverkar handgjorda parfymer och söker nu extra personal till vår tillverkningslokal i Uppsala Business Park.Publiceringsdatum2025-08-13Dina arbetsuppgifter
Packning av produkter
Etikettering och sortering
Påfyllning av flaskorOm tjänsten
Perfekt extrajobb för studenter eller dig som vill arbeta deltid
Cirka 30-40 timmar per månad
Arbetstider varierar och kan vara både vardagar och helger
Passens längd är cirka 4-5 timmar
Timlön enligt överenskommelse
Vi söker dig som:
Är noggrann och har ett öga för detaljer
Är flexibel och kan arbeta vid behov
Trivs med praktiskt arbete och att jobba i team
Ansökan: Skicka din ansökan och en kort presentation av dig själv till info@zperfume.se
Sista dag att ansöka är 7 september 2025. Urval sker löpande, så ansök gärna så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
E-post: info@zperfume.se Arbetsgivare Zperfume Sweden AB
(org.nr 559210-3252)
Rapsgatan 7 (visa karta
)
754 50 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala Bussines Park Jobbnummer
9455826