Extra Personal sökes till Edelweiss Öl & Kök, Helsingborg
Öl&Kök Helsingborg AB / Servitörsjobb / Helsingborg Visa alla servitörsjobb i Helsingborg
2025-09-16
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Öl&Kök Helsingborg AB i Helsingborg
Är du flexibel, serviceminded och trivs i en livlig restaurangmiljö? Vi söker nu en extra medarbetare till vårt team på Edelweiss Öl & Kök, centralt på Drottninggatan 15. Här kombinerar vi tysk kvarterskrog med hög stämning, schnitzlar, god öl och härliga kvällar.
Arbeta som extra resursperson i servering vid behov.
Vara flexibel med arbetstider - kvällar, helger.
Upprätthålla hög standard på service, hygien och samarbete med teamet
Vi söker dig som
Har tidigare erfarenhet från restaurang-/serveringsarbete
Är stresstålig och trivs i tempo när det är mycket att göra
Har ett positivt kundfokus och gillar att göra gästerna glada
Är flexibel med tider och kan hoppa in vid behov
Vi erbjuder
En plats i ett trevligt, stabilt team med härlig atmosfär och god stämning
Variation i arbetsdagar - ingen dag är den andra lik
Möjlighet att lära och utvecklas både i servering och i kök
Arbetsplats mitt i Helsingborg, nära till city och kollektivtrafik Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
E-post: info@restaurangedelweiss.se Arbetsgivare Öl&Kök Helsingborg AB
(org.nr 556985-3103)
Drottninggatan 15 (visa karta
)
252 21 HELSINGBORG Jobbnummer
9511131