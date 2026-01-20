Extra nattpersonal till Ersta hemtjänst Stockholm Väst
2026-01-20
Om arbetsplatsen
Ersta hemtjänst är en del av Ersta diakoni och bedriver stöd och omsorg i vardagen för att våra kunder ska kunna fortsätta att bo hemma, i det ingår även gemensamma aktiviteter. Vi finns i Stockholm, Gävle och Sundsvall.
Om rollen
Vi söker nu extra nattpersonal till vår verksamhet i Stockholm. Nattpatrullen utgår i från vår lokal på Kungsholmen, men utför alla nattbesök och larm för våra verksamheter i Stockholms innerstad. Arbetstiderna är förlagda mellan 22:00-07:30
Vår värdegrund "Se hela människan" genomsyrar allt vi gör.
Vem är du?
Det viktigaste är att du är intresserad av att arbeta med människor, har ett engagemang för ditt arbete och en drivkraft att utveckla och förbättra. Du ska vara samarbetsinriktad, flexibel och se ett gott bemötande och en respekt för andra människor som en självklarhet - oavsett om det handlar om medarbetare eller personer som du ska ge stöd åt.
Du delar Erstas värdegrund om att se hela människan och våra värdeord; professionalism, tillit och hopp.
Din erfarenhet
För att kunna jobba hos oss behöver du:
vara minst 18 år
kunna uttrycka dig på svenska i tal och skrift
B-körkort
Vi ser gärna att du har:
erfarenhet av arbete inom hemtjänst eller annan äldreomsorg
pågående utbildning inom vård/omsorg.
Övrigt om rekryteringen
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Inför anställning kommer vi att begära utdrag ur belastningsregistret.
Kontaktperson: Sabina Öyangen, Gruppchef, sabina.oyangen@erstadiakoni.se
Facklig kontaktperson: Abdulkader Osman, Kommunal, abdulkader@osman@erstadiakoni.se
Sista dag att ansöka är 2026-02-02
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-02-02
Arbetsgivare Ideella Fören Ersta Diakonisällskap Med Firmaers
Bergsgatan 5B
112 23 STOCKHOLM
Ersta diakoni
