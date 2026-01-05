Extra lagermedarbetare med truckkort till Plock och pack
2026-01-05
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
Studerar du eller har du ett annat jobb men har möjlighet att jobba extra? Är du noggrann, kvalitetsmedveten och trivs i ett högt tempo? Vi söker dig som vill arbeta med plock och pack i en modern lager- och autostoremiljö i Borås. Publiceringsdatum2026-01-05Om tjänsten
Som lagermedarbetare kommer du att arbeta med:
Plock och pack av produkter i autostore-liknande system
Hantering av dator och scanners
Märkning, sortering och kvalitetskontroll
Varumottagning/inleverans vid behov
Andra förekommande lageruppgifter
Arbetet innebär både fysiska och administrativa moment, och du växlar mellan olika arbetsstationer beroende på behov. Tempot varierar, men du behöver kunna hålla hög kvalitet även i mer intensiva perioder. Arbetstider: 07.00-16.00 måndag-fredag men det kan också finnas några kvällspass, söndag - torsdag. Tillgängligheten under sommar 2026 är också viktig. Uppläring sker löpande mellan januar och mars 2026.
Om dig
Vi söker dig som:
Arbetar noggrant och kvalitetsmedvetet, även när tempot är högt
Trivs i en strukturerad miljö och kan följa rutiner
Har möjlighet att arbeta några dagar i veckan
Har god datorvana
Har truckkort
Behärskar svenska i tal och skrift
Har god fysisk förmåga och klarar av att gå och stå under längre perioder
Engelska är meriterande
Tjänsten passar dig som är tillgänglig heltid eller som pluggar/distansstuderar och kan kombinera studier med arbete på vardagarna eller har ett annat jobb eller egen firma på sidan om.
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega! Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.Så ansöker du
Intervjuer och urval sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag så ansökan så snart som möjligt!Vid frågor eller funderingar så ber vi er kontakta eller Karol Doyo karol.doyo@onepartnergroup.se
.Vi jobbar med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll.För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad. Din upplevelse är betydelsefull för oss och vi hoppas att du har möjlighet att svara.Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR.
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
Detta är ett deltidsjobb.
OnePartnerGroup Borås AB
Karol Doyo karol.doyo@onepartnergroup.se Jobbnummer
9669745