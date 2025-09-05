Extra Lagerarbetare/Chaufför vid behov till Gällivare
2025-09-05
Är du en pålitlig och serviceinriktad person som söker ett varierande extra arbete vid behov? Har du ledigveckor, är skolungdom eller pensionär är det inget hinder.
Möbelhuset i Gällivare letar efter en lagerarbetare/Chaufför som kan hantera både lagerarbete och möbelleveranser.
Arbetsuppgifter
Hantering av möbler i lagret och säkerställande av ordning och reda
Lastning och lossning av möbler för leverans
Leverans av möbler till våra kunder med utmärkt service
Hantering av nödvändig dokumentation för leveranser
Vi söker dig som:
Har god fysik då jobbet innebär en del tunga lyft
Är självgående och kan arbeta effektivt både självständigt och i team
Talar och skriver Svenska eller Finska flytande
Har en trevlig och positiv attityd mot kunder
Innehar B-körkort (C-körkort är meriterande)
Vi erbjuder:
Ett varierande arbete i ett växande företag
Möjlighet att vara en del av ett engagerat och trevligt team
Konkurrenskraftig lön och goda arbetsvillkor
Start: Enligt överenskommelse
Lön: Enligt överenskommelse
Omfattning: Vid behov- eller timanställning
Intresserad ?
Skicka din ansökan idag!
Berätta kort om dig själv, din erfarenhet och varför du skulle passa för denna tjänst.
Ansök nu genom att skicka ditt CV och ett personligt brev till kontoret@mobelhuset.nu
Observera att rekryteringen sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Vi ser fram emot att välkomna dig till Möbelhuset och tillsammans skapa fantastiska kundupplevelser Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
E-post: kontoret@mobelhuset.nu Arbetsgivare Skinnmöbler i Gällivare AB
Metallvägen 23 (visa karta
982 38 GÄLLIVARE Körkort
