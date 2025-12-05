Extra jobb som mötesvärdinna/värd i centrala Stockolm
Söker du ett extra jobb att kombinera med studier, eget företag eller annan huvudsaklig sysselsättning? Kan du starta i mitten av januari 2026? Vill du arbeta med service där du får träffa människor och vara deras hjälpande hand när dom behöver? Att arbeta som mötesvärdinna/värd kan ge dig precis allt det här så sök tjänsten redan idag om du tror att du är rätt för jobbet.
Nu söker vi en mötesvärdinna/värd till en av våra kunder i centrala Stockholm. Du kommer att vara anställd som konsult på Manpower och bli uthyrd till vår kund. Tjänsten är en timanställning på två förmiddagar i veckan, onsdagar och torsdagar, och arbetstiden är 8:00-12:00. Kunden har sitt kontor i centrala Stockholm och uppdraget ska starta den 12 januari och kommer att pågå under hela våren.
Vad ingår i tjänsten?
Du kommer att arbeta med att släppa in och ta emot besökare, ställa fram och duka av luncher och fika, säkerställa att mötesrummen är iordningställda inför och efter möten samt se till att tekniken fungerar i rummen. Du kommer också få boka catering, rengöra och fylla på kaffemaskiner, hjälpa till med annat som beställs till kontoret i form av kontorsmaterial m.m. Administrativa uppgifter ingår också genom att bevaka och svara på mejl, ta hand om bokningar, skriva ut dokumnet samt stöd till personal och besökare med annat som kan behövas. Avdelningen du kommer att arbeta på tar emot medlemmar som kommer för att gå utbildningar.
Egenskaper och erfarenhet
Vi söker dig som har arbetat med service där du har träffat människor och är van vid att prioritera och planera. Du ska ha goda datakunskaper och goda kunskaper i svenska och engelska i tal-, skrift- och läsförståelse. Noggrann, engagerad och lyhörd är andra egenskaper som behövs i denna roll för att underlätta ditt arbete. Onsdagar och torsdagar är dom schemalagda arbetsdagarna som du kommer att arbeta på. Vi uppskattar om det finns flexibilitet då det ibland kan behövas att ändra arbetspasset till en annan veckodag. Dock inga helger.
Anställningsform
Manpower erbjuder en timanställning enligt kollektivavtal för denna tjänst. För att kunna ha en timanställning hos oss behöver du kunna uppvisa något av följande: studerar, har en annan huvudsaklig sysselsättning som t ex annat arbete, alternativt eget företag eller att du är ålderspensionär.
Är du intresserad av denna tjänst så tveka inte att söka. Urvalet av kandidat kommer att göras löpande och tillsättning av tjänsten kan komma att ske innan sista ansökningsdatumet. Om du har frågor går det bra att kontakta Konsultchef Jenny Dollman på nummer 08-452 33 31. Ersättning
