Extra jobb! Reklambyte på kundvagnar i dagligvaruhandeln!
2025-10-01
Active Instore har reklam längst fram på ca 50.000 kundvagnar i drygt 400 matbutiker över hela Sverige. Vi har haft kundvagnsreklam på ICA, Coop, City Gross och Axfood i drygt 30 år. Vi samarbetar både med små och stora butiker där reklamskyltarna ska bytas ca10 gånger per år. Vi söker ständigt intresserade medarbetare i hela landet som kan utföra detta för oss väldigt viktiga uppdrag! Varje medarbetare har 1-10 butiker att ansvara för. Vi söker Dig som är noggrann, intresserad och händig. Arbetet kan vara tufft och utmanande då det ofta ska utföras utomhus, alltid på fasta tider oavsett årstid och väderlek.
Vi ser gärna att Du är pensionär och vill ha ett långsiktigt extra jobb!
Vi söker nu en medarbetare för långsiktigt uppdrag i Henån med omnejd.
Vid intresse - skicka en intresseanmälan och kortfattad information om Dig själv till lalle@activeinstore.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: lalle@activeinstore.se Arbetsgivarens referens
