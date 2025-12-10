Extra jobb personlig assistent till social kvinna, Umeå
2025-12-10
2025-12-10
Vill du arbeta i en positiv och social miljö där du verkligen gör skillnad? Vi söker en personlig assistent till en aktiv kvinna i Umeå. Här blir du en del av ett engagerat team som värdesätter både samarbete och glädje i vardagen.
Vår kund är en livsglad och social kvinna som bor i en trivsam villa i Umeå tillsammans med sina älskade katter. Hon är totalförlamad och har två assistenter i tjänst dygnet runt. Trots sina fysiska begränsningar lever hon ett aktivt liv med många vänner, aktiviteter och sociala sammanhang, och som assistent blir du en viktig del av detta.
Det är ett jobb där du verkligen gör skillnad, samtidigt som du blir en del av en arbetsplats fylld av värme, humor och sammanhållning.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av vård eller personlig assistans
Gärna har körkort, då kunden har tillgång till egen bil (meriterande)
Är djurvän och bekväm med katter Publiceringsdatum2025-12-10Om tjänsten
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta som timvikarie vid behov och som kan ta både dag- och kvällspass. På sikt kan det även finnas möjlighet till en fast schemarad.
Vi ser i första hand kvinnliga sökanden till denna tjänst, men det allra viktigaste är att personkemin stämmer.
Utdrag ur belastningsregistret kommer begäras.
Välkommen med din ansökan!
Företagsinformation
På Helsa Omsorg arbetar vi med personlig assistans där vi tror på högt inflytande, hög tillgänglighet och god kvalitet för både våra kunder och vår personal.
Vi vet att de Personliga Assistenterna är helt avgörande för våra kunders livskvalitet.
Hållbarhet, engagemang, lärande, samverkan och ansvar är vår värdegrund som genomsyrar hela vår verksamhet.
Som Personlig Assistent hos oss får du en engagerad verksamhetschef som ansvarar för din arbetsmiljö och en platt organisation med korta beslutsvägar.
Givetvis omfattas du också av kollektivavtal genom vår Branschorganisation Vårdföretagarna där vi är medlemmar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
Detta är ett deltidsjobb.
Helsa Omsorg Norden AB (org.nr 556918-2024)
Västra Norrlandsgatan 22 a (visa karta
)
903 29 UMEÅ Kontakt
Verksamhetschef
Verksamhetschef Linn Rydberg linn@helsaab.se 090-2060886
9637573