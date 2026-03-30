Extra jobb nu och i sommar? Vi söker Personliga assistenter!
2026-03-30
Alma Assistans är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en väl fungerande assistans. Vi är verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Uppsala och lokala kontor i Gävle, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Växjö.
Sugen på ett extra jobb? Tycker du om människor och gillar att hjälpa till, då har vi jobbet åt dig!
Vi på Alma Assistans är i stort behov av Personliga assistenter som vill arbeta hos våra kunder boendes i Uppsala med omnejd.
Vi söker timvikarier som kan arbeta i sommar men som också redan nu kan börja jobba. Önskvärt är om man kan arbeta dag/kväll och ibland nattpass. Lite beroende på kund.
Intro kan påbörjas snabbt till rätt person.
Du som söker passar in på följande beskrivning:
• är en lugn och trygg person med ett eget driv.
• ser och kan ta ansvar för vad som behöver göras.
• har en stor förmåga att sätta dig in i någon annans situation och perspektiv.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom vården, men inget krav.
Att personkemin mellan dig och vår kund stämmer är det viktigaste. För att kunna arbeta hos kunden krävs det att du behärskar och förstår svenska språket både i tal och skrift.
Välkommen in med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivare Alma Assistans AB
(org.nr 556791-9062)
753 23 UPPSALA Arbetsplats
Alma assistans AB Kontakt
Kontakt
Anna Henriksson anna.henriksson@friab.se 0720503298 Jobbnummer
9828905