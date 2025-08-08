Extra jobb Avlösare till 4-årig kille, 12 h i månaden
Jag är en liten kille på 4 år som söker en avlösare 12 tim i månaden. Jag bor i Sköndal med min mamma. Jag har inget tal, men försöker göra mig förstådd med egna tecken och gester. Tycker om att läsa böcker, gå till biblioteket, sparka boll, leksaker med knappar och ljud och lyssna på musik. Har lite svårt att koncentrera mig och är lite försiktig med nya människor så du behöver vara lyhörd för mina behov.
Du får gärna ha erfarenhet av NPF-diagnoser och känna dig trygg med att jobba med yngre barn. Avlösningen kommer främst att ske under helger. Ersättning
