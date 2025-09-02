Extra Jobb - Morgonpigg Frukostvärd/värdinna På Comfort Hotel Skellefteå
Skellefteå Hotell- och Konferens AB / Restaurangbiträdesjobb / Skellefteå
2025-09-02
Comfort Hotel Skellefteå är beläget mitt i centrala Skellefteå. Vi är ett anrikt och klassiskt hotell som alltid sätter gästen främst. Vi tillhör hotellkedjan Strawberry där vikten av det personliga mötet är det viktigaste!
Vi söker efter dig som är genuint serviceinriktad och visar ett stort intresse för gästen. Att le och säga "god morgon" kommer naturligt för dig. Du är stresstålig, flexibel och lösningsorienterad.
Som frukostvärd/värdinna ingår du i ett team. Vi förespråkar ett gott samarbete kollegor emellan men även mellan hotellets olika avdelningar. Då jobbet innebär mycket kontakt med livsmedel ser vi gärna att du har erfarenhet av liknande arbete.
Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för att ge våra gäster en riktigt härlig start på dagen på ett trevligt och professionellt sätt!
I jobbet ingår frukostförberedelser och avplockning av måltider samt städning och diskning. Dessutom ingår service och servering vid konferensfika.
Denna tjänst innefattar även arbete på vårt systerhotell Malmia, där arbetsuppgifterna är väldigt liknande.
Arbetstiderna kräver att du är morgonpigg då frukosten öppnar tidigt. Schemat läggs för både vardagar och helger.
Denna tjänst är endast extra vid behov och passar utmärkt för dig som har en annan huvudsaklig sysselsättning.
Intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan. Var noga med att märka ansökan med att du söker tjänsten extra vid behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
E-post: joseph.josekutty@strawberry.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Frukostvärd/Värdinna". Arbetsgivare Skellefteå Hotell- och Konferens AB
(org.nr 556246-8859)
Stationsgatan 8 (visa karta
)
931 31 SKELLEFTEÅ Arbetsplats
Comfort Hotel Skellefteå Kontakt
Frukostansvarig
Joseph Josekutty joseph.josekutty@strawberry.se Jobbnummer
9487474