Extra arbete under helg, jobba som personlig assistent i Mellbystrand
2u Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Laholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Laholm
2025-08-14
, Båstad
, Halmstad
, Örkelljunga
, Ängelholm
Visa alla jobb hos 2u Assistans AB i Laholm
, Växjö
, Karlshamn
, Härryda
, Mölndal
eller i hela Sverige
2U Assistans är en privat assistansanordnare för personer med olika typer av funktionsvariationer där det finns ett behov av extra stöd och service i vardagen. Vårt motto är "Vi vill och kan bättre", något vi tillsammans med våra kunder och medarbetare arbetar mot dagligen. En viktig del i detta arbete är en god kontakt mellan administrativ personal, de personliga assistenterna och våra kunder där snabb och kvalitativ service är grunden. Som medarbetare hos oss omfattas du av kollektivavtal och har rätt till friskvårdsbidrag.
Vi söker dig som vill arbeta extra, en helg per månad, som personlig assistent till en av våra kära kunder vid namn Ragny.
Ragny har tillsammans med hennes man en stuga i Mellbystrand som de åker till en gång i månaden samt vid semester. Därav söker vi dig som vill ha ett extra jobb och även möjlighet att säkra ett sommarjobb för 2026. Vi har inga krav på tidigare erfarenheter men är meriterade. Fokus är på personkemi, arbetsmoral och tillgänglighet de helger som behovet uppstår.
Till vardags bor Ragny i Mölnycke utanför Göteborg och det kan finnas möjlighet till pass även där vid behov.
Om dig
Du som assistent är med vid alla dagliga aktiviteter, samt hjälper till med träning och stretching. Du kommer tillhöra en arbetsgrupp med flera assistenter med varierande tjänstgöringsgrader.
Assistenterna arbetar mycket efter rutiner, för att Ragnys liv och kropp skall fungera så bra som möjligt. Det är viktigt att du är pigg, positiv, noggrann, stark, pålitlig och punktlig precis som befintliga assistenter.
Du måste dessutom ha körkort, eftersom du kommer att köra hennes bil.
På fritiden älskar Ragny att leva ett aktivt liv, vara utomhus, hitta på saker, odla blommor i trädgården, träffa vänner, sola på stranden, gå på utställningar, gårdsbutiker, gå på konserter mm.
När hon inte är ledig eller har semester, så arbetar Ragny som barnneurolog.
Ragny har varit med om en olycka och råkat ut för en ryggmärgsskada, vilket du kan läsa mer om på hennes blogg: ragnysangels.wordpress.comPubliceringsdatum2025-08-14Profil
Arbetslivserfarenhet meriterande
Ambitiös, noggrann och pålitlig
Svenska eller engelska är krav
Körkort krav
Ansökningsprocessen
Vi tar emot ansökningar löpande via e-post, glöm ej att märka din anöskna med "Annons ID eller Mellbystrand".
Bredvidgång (upplärning) kommer erbjudas innan uppstart, vilket kan ske i Mölnlycke.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Via E-post
E-post: susanne@2uassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Annons ID eller Mellbystrand". Arbetsgivare 2u Assistans AB
(org.nr 559156-0262)
312 61 MELLBYSTRAND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
2U Assistans AB Kontakt
Susanne Petter susanne@2uassistans.se 0708401476 Jobbnummer
9459177