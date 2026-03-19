Extra arbetare till Essity Hygiene and Health AB
Nu söker vi medarbetare med truckerfarenhet till Essity Hygiene and Health AB i Falkenberg! Är du tillgänglig omgående och vill jobba extra vid sidan av ditt nuvarande arbete eller studier? Är du självgående och har erfarenhet av skjutstativstruck? Läs vidare!Publiceringsdatum2026-03-19Om tjänsten
Just nu har vi deltidsuppdrag hos vår kund Essity i Falkenberg. Du arbetar som truckförare där du kommer att spendera större delen av arbetsdagen med att köra truck, plocka ordrar och förse produktionen med material. Antalet arbetstimmar varierar veckovis i enlighet med Essitys behov och arbetet kan vara förlagt både 2-skift, 3-skift samt dagtid där man varierar mellan att jobba dag, natt och kväll.
I din roll som truckförare kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter bestå av:
• Truckkörning med skjutstativstruck
• Plocka fram material till produktionen
Om dig
Vi söker dig som är student på högskola/komvux eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%. Du är en duktig truckförare med tidigare relevant erfarenhet från lager och/eller industri. Som person trivs du med att jobba självständigt, då det blir mycket tid i trucken, samtidigt som du trivs med att tillhöra ett team. Du har god arbetsmoral, positiv inställning samt är flexibel i ditt arbete. Du skapar dessutom en bra stämning bland dina arbetskamrater och är en lagspelare som tar ansvar för din egen arbetsinsats. Truckkort B, körkort och bil är ett krav.
Viktigt för tjänsten är:
• Du är studerande eller har annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%
• Truckkort B3
• Körkort och tillgång till bil
• Att du är en flexibel- och positiv lagspelare
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om anställningen
Tjänsten som truckförare är en del av vår personaluthyrning och är ett löpande uppdrag med tillsättning omgående. Du är anställd av oss på Adecco men arbetar ute hos vår kund i Falkenberg. Tjänsten är en behovsanställning.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att
kontakta ansvarig rekryterare Tibor Brink Joza på tibor.brink-joza@adecco.se
. Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan!
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-04-18 Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677)
Business Manager
Tibor Brink joza Tibor.brink-joza@adecco.se Jobbnummer
9808362