Expressarbetare (Flytt) sökes - fysiskt jobb i Sthlm!
JKT Bemanning AB / Budjobb / Sundbyberg Visa alla budjobb i Sundbyberg
2026-06-22
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eller i hela Sverige
Är du en person som gillar att arbeta fysiskt, ta ansvar och ge god service? Då kan du vara den vi på JKT Bemanning AB söker!
Vi söker nu medarbetare till vårt flytt-team för arbete med flytt av bohag, möbler och andra föremål mellan olika adresser. Arbetet är ett extrajobb och innebär inhopp under extra behov av personal vid sjukdom och semester. Du kommer tillsammans med dina kollegor planera, bära, lasta, transportera och lossa kunders tillhörigheter på ett säkert och effektivt sätt.Publiceringsdatum2026-06-22Dina arbetsuppgifter
Flytt av bohag, möbler och inventarier
Lastning och lossning av flyttfordon
Packning och skydd av kunders tillhörigheter
Montering och demontering av möbler vid behov
Kundkontakt och service på plats
Vi söker dig som
Är arbetsvillig och tycker om fysiskt arbete
Har god samarbetsförmåga
Är punktlig, ansvarstagande och noggrann
Har ett trevligt bemötande mot kunder och kollegor
Kan arbeta i ett högt tempo när det behövs
Meriterande
Tidigare erfarenhet av flyttarbete, lagerarbete eller liknande fysiskt arbete
B-körkort
C-körkort eller YKB
Vi erbjuder
Ett omväxlande och aktivt arbete
Trevliga kollegor och god laganda
Möjlighet till utveckling inom vårt bemaninnngsföretag
Marknadsmässig lön enligt överenskommelse
Låter det intressant? Skicka in din ansökan med CV och en kort presentation av dig själv. Döp din ämnesrad i mailet till "EXTRA JOBB - FLYTT"
Vi ser fram emot att höra från dig!
/JKT Bemanning AB Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
E-post: lager@jktbemanning.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "EXTRA JOBB - Flytt". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare JKT Bemanning AB
(org.nr 556842-2546)
Kyrkogatan 1 (visa karta
)
172 32 SUNDBYBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9973910