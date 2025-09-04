Exportkoordinator till globalt företag inom fordonsindustrin
Adecco Sweden AB / Administratörsjobb / Södertälje Visa alla administratörsjobb i Södertälje
2025-09-04
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Södertälje
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Vill du vara med och utveckla framtidens exportprocesser i en internationell miljö med stark innovationskraft? Vi söker nu en engagerad exportkoordinator som vill bidra till vår kunds digitala transformation och samtidigt få en unik inblick i en global affärsverksamhet. Detta konsultuppdrag på tre månader via Adecco med placering i Södertälje.
Om rollen
Som Exportkoordinator blir du en nyckelspelare i arbetet med att koordinera exporten av fordon och motorer till distributörer och kunder över hela världen. Du arbetar operativt med fakturering och exportdokumentation, samtidigt som du bidrar till att utveckla våra processer inför nästa generations Order & Invoice-system.
Du ansvarar för ett antal marknader och tar hänsyn till varje marknads affärsupplägg, finansiering, lagkrav och transportlösningar. Rollen innebär daglig kontakt med både interna och externa partners från försäljnings- och finansorganisationer till distributörer, speditörer, banker och ambassader.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Säkerställa att finansieringen är klar i tid och frisläppa produkter för leverans
• Utfärda relevant exportdokumentation
• Fakturera produkter enligt avtal och leveransvillkor, inklusive hantering av remburser
• Administrera prisjusteringar, fraktkostnader och transportuppläggPubliceringsdatum2025-09-04Profil
• Serviceinriktad, strukturerad och lösningsorienterad
• Van att arbeta i team och bygga goda relationer
• Flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift
• Erfaren inom order-to-delivery-processer, export eller logistik
• Intresserad av digitalisering och processutveckling
Erfarenhet av arbete med digitala verktyg och förbättringsarbete är meriterande.
Vi erbjuder
En roll med stort ansvar och möjlighet att påverka, ett brett kontaktnät inom organisationen och en djup förståelse för den globala affären. Du blir en del av ett sammansvetsat team som arbetar tillsammans för att ta exportkoordineringen till nästa nivå.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Maria von Schantz på 010-173 73 00. Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Business Manager
Maria von Schantz Jobbnummer
9492930