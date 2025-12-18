Exploateringsingenjör till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
2025-12-18
Är du intresserad av att bidra till att Falun växer? Vill du utvecklas och växa både på ett personligt och yrkesmässigt plan? Är du dessutom intresserad av ett rikt utbud av idrott och friluftsliv och närhet till fjällen, så är Falun rätt plats för dig. Då ska du söka jobbet hos oss på exploateringsavdelningen!
Vi söker nu en exploateringsingenjör med brinnande intresse för samhällsbyggnad!
Exploateringsavdelningen består av sex medarbetare med uppdrag att ansvara för samt driva utvecklingsprojekt från det att ett beslut har fattats, tills att de har genomförts och kan överlämnas till avdelningen för drift och förvaltning. Vi är en del av Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen med ungefär 115 medarbetare, med många olika kompetenser. Vi samarbetar med våra uppdrag i tydliga processer.
Det politiska ansvaret för verksamheten ligger i huvudsak hos miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Till våra viktigaste uppgifter hör att erbjuda byggbar mark för boende och näringsliv och att vara sammanhållande och ledande i exploateringsprocessen.Publiceringsdatum2025-12-18Dina arbetsuppgifter
Som Exploateringsingenjör är du med i samhällsbyggnadsprocessen, i allt från markförvärv till detaljplanering, projektering, utbyggnad och försäljning av fastigheter och småhustomter. Du kommer att arbeta med mark- och exploateringsfrågor ur juridiska, ekonomiska och tekniska perspektiv. I din roll utvecklar du tillsammans med planarkitekterna detaljplaner för nya exploateringsområden där du parallellt med detaljplanearbetet tar fram exploateringsavtal och/eller genomförandeavtal.
Du tar fram och genomför markanvisningar och genomför försäljning av fastigheter. Det ingår även att företräda Falu kommun i lantmäterifrågor, och att bistå övriga förvaltningar vid köp och försäljning av fastigheter.
Du förhandlar, värderar, upprättar avtal och kalkyler och upprättar underlag för politiska beslut. Du driver exploateringsprojektens genomförande och ansvarar för ekonomisk uppföljning. Du samarbetar även med byggprojektledarna på mark- och anläggningsavdelningen och med konsulter, exploatörer, fastighetsägare, myndigheter, kommuninvånare, politiker och representanter för andra avdelningar och förvaltningar inom kommunen.Kvalifikationer
För rollen krävs
• Eftergymnasial utbildning med inriktning lantmäteri och samhällsbyggnad, där fastighetsrätt är ett nödvändigt inslag i din utbildning
• Erfarenhet av kvalificerat arbete inom samhällsbyggnad så som; exploateringsingenjör eller motsvarande, markförvaltare med ansvar för fastighetsaffärer eller som förrättningslantmätare
• Du kan uttrycka dig väl i det svenska språket, både muntligt och skriftlig
• B-körkort, nödvändigt för rollen då vi arbetar över hela Falu kommun
• Vana vid OfficepaketetDina personliga egenskaper
För att trivas som exploateringsingenjör hos oss behöver du ha god social kompetens och uppskatta att samarbeta med olika parter, både internt och externt. Rollen innebär många kontaktytor, och därför är en god kommunikativ förmåga viktig för att kunna föra dialoger som skapar förståelse och driver projekten framåt.
Du har en stark analytisk förmåga som hjälper dig att tolka komplexa underlag och fatta välgrundade beslut. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och motiveras av att arbeta målinriktat, där du aktivt bidrar till att föra projekten från idé till genomförande.
Som exploateringsingenjör planerar du realistiskt på både kort och lång sikt och har lätt för att väva in dina egna planer i en större helhetsbild, där både tekniska, ekonomiska och strategiska perspektiv vägs in.
Meriterande kvalifikationer
• Erfarenhet att jobba inom en kommunal- eller statlig organisation
• Erfarenhet av att självständigt driva förhandlingar
• Vara van att skriva rapporter, avtal och tjänsteskrivelser
Anställningsvillkor
Tillsvidaretjänst på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Bifoga gärna utbildningsintyg i din ansökan då det kommer efterfrågas om du blir aktuell för tjänsten. Alternativt lämnas intyg i samband med intervju.Övrig information
När du skickar in din ansökan kommer du att få besvara urvalsfrågor som är ställda utifrån de krav som gäller för tjänsten. Dina svar är en viktig del av det första urvalet, så se till att svara utförligt och tydligt. I din ansökan ska du bifoga ditt CV, men du ska inte skicka in ett personligt brev - urvalsfrågorna ersätter detta.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Vid problem med att genomföra din ansökan är du välkommen att kontakta rekryteringscenter@falun.se
) Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19
