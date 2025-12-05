Exploateringsingenjör till kreativ och samarbetsinriktad arbetsplats
2025-12-05
I Höganäs kommunkoncern finns en lokal passion och en framåtanda. Nu är vi på jakt efter fler hjärtliga samhällsbyggare som gör vardagen för kommunens invånare lite bättre, idag och varje morgondag. Hos oss i Höganäs skapar du mening på din arbetsplats och levererar verklig nytta till samhället.
Kommunledningskontoret (KLK) är en av kommunstyrelsens förvaltningar och ansvarar för att leda och samordna en mängd olika kommunövergripande uppdrag. Förutom att strategiskt styra och samordna kommunens projekt är uppdraget att vara det ultimata stödet för kommunens sju förvaltningar. Att se behov, analysera, skapa förutsättningar, komma med förslag och utmana kring saker och ting som är viktiga för kommunen, koncernen och för vår samhällsutveckling. Allt genomförs med kvalité, hjärta och en nypa attityd.
Kommunledningskontoret består av kommunkansli, HR-, ekonomi, IT-, kommunikations-, utvecklings-, exploaterings- och näringslivsavdelningen.
Vill du vara en del av ett engagerat team som gör skillnad varje dag? Vi är en liten, sammansvetsad grupp som arbetar nära varandra med mycket skratt och idéutbyte. Här hos oss uppskattas initiativ och modet att våga testa nytt vad är det värsta som kan hända?
Du blir en del av exploateringsavdelningen som hör till kommunledningskontoret, men din fysiska arbetsplats är på samhällsbyggnadskontoret.
Som exploateringsingenjör följer du projekten från start till mål från markförvärv och detaljplanering till projektering, utbyggnad och försäljning. Du jobbar brett med exploateringsfrågor ur juridiska, tekniska och ekonomiska perspektiv och får chansen att påverka framtidens stadsmiljö.
I stadsutvecklingsprojekten har du en nyckelroll i att samordna och samarbeta både internt och externt. Du jobbar tätt ihop med konsulter, exploatörer, fastighetsägare, myndigheter, politiker, medborgare och kollegor från olika avdelningar och förvaltningar.
Det här är en roll för dig som trivs med variation och vill driva projekt självständigt samtidigt som du är en lagspelare som uppskattar samarbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som är civilingenjör i lantmäteri alternativt väg- och vattenbyggnad.
Vi söker dig som är flexibel och tycker om att ta dig an nya utmaningar. Du har ett strukturerat arbetssätt och tar ansvar för dina uppgifter, samtidigt som du drivs av att nå mål och skapa resultat. Med en prestigelös inställning trivs du i en arbetsmiljö där samarbete och stöd mellan kollegor är en självklarhet. Dessutom uttrycker du dig tydligt och väl både i tal och skrift, vilket är en viktig del av rollen.
Välkommen med din ansökan!
Hos oss får du en varierad och utvecklande roll där dina insatser verkligen gör skillnad. Är du redo att bli en del av vårt team? Vi ser fram emot att höra från dig!
ÖVRIGT
"Höganäs kommun ska i alla sina rekryteringar sträva mot en jämnare fördelning mellan könen och en ökad representation av övriga olikheter inom kommunens olika verksamheter" - så står det i våra "Aktiva åtgärder för jämställdhet och mångfald". Det är inte alltid enkelt, men vi jobbar för detta varje dag.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess i Höganäs kommun använder vi rekryteringsverktyget Offentliga Jobb/Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Offentliga Jobb genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C293095". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Höganäs kommun
(org.nr 212000-1165), https://www.hoganas.se/jobb--karriar/lar-kanna-oss.html Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Höganäs kommun Kommunledningskontoret Kontakt
Exploateringschef
Bashir Chikho 042-33 71 00 Jobbnummer
9629915