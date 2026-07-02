Expert till Planeringssektionen för anstalt och häkte
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2026-07-02
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Om Kriminalvården
Kriminalvården växer – vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu nya medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Kriminalvårdens uppgift är att genom frivård och anstalter verkställa de påföljder som domstol dömer ut, driva häkten och utföra transporter samt göra personutredningar i brottmål.
Kriminalvården söker nu en expert till planeringsenheten för anstalt, häkte och frivård, med placering på Planeringssektionen för anstalt och häkte. Under avdelningen organiseras även myndighetens samtliga anstalter, häkten och frivårdskontor.
Planeringsenheten ansvarar för att inom ramen för myndighetens styr- och uppföljningsmodell och avdelningens uppdrag utveckla och säkerställa den nationella ledningen och styrningen av verksamheten vid anstalter, häkten och frivård. Enheten driver, utvecklar och samordnar de forum internt och externt för att avdelningen ska nå sina mål. Vidare ingår ansvar för att utveckla, förvalta och analysera effekter av kvalitetsledningsstrukturer och kvalitetsarbete. Enheten ansvarar även för intern samordning på avdelningen och mellan avdelningar på huvudkontoret. Publiceringsdatum2026-07-02Dina arbetsuppgifter
Huvudsakliga arbetsuppgifter är att arbeta med de nationella verksamhetsuppdragen och myndighetens processer för verksamhetsplanering och uppföljning. Arbetet innebär att ha en samordnande och övergripande kunskap samt att kvalitetssäkra de frågor som hanteras på avdelningen. Detta sker i nära samverkan med övriga avdelningar på huvudkontoret och regionkontoren. I tjänsten ingår det även att bedriva nationella utredningar samt att leda uppdrag och göra uppföljningar inom specifika områden och ta fram analyser av dessa, och att ta fram underlag, göra analyser och utforma förslag för strategisk utveckling.
I viss utsträckning kan du också komma att involveras i frågor gällande övriga ansvarsområden för sektionen och avdelningen. Till arbetet hör att kunna ha ett högt strategiskt fokus. I takt med förändringar inom och utanför avdelningen bidrar du till att identifiera och analysera frågor av strategisk betydelse för en väl fungerande verksamhet vid anstalter och häkten. Arbetsuppgifterna innebär mycket självständigt arbete med uppgifter som kräver planering, kvalitetssäkring och uppföljning samt framtagande av rapporter till beslutsunderlag såväl som hantering av remissvar.
Vidare kommer du att vara sektionschefens resurs i att driva och stödja arbetet med nationella uppdrag som utvecklar anstalter och häkten i linje med myndighetens långsiktiga prioriteringar samt utveckling och normering av myndighetens arbetssätt och processer.
Nationella resor förekommer. Kvalifikationer
Till rollen som expert söker dig som har en hög förmåga till samarbete och samverkan. Du har lätt för att knyta kontakt med andra och lösa problem i samverkan med andra Du tar ansvar för dina egna arbetsuppgifter och driver självständigt dina processer framåt. Vidare är du bra på att arbeta med komplexa frågor och kan arbeta dig framåt i komplexa problem. Du är van vid och trivs med att växla från praktiska till mer strategiska perspektiv.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
Akademisk examen alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
God erfarenhet och verksamhetskunskap från Kriminalvårdens kärnverksamhet i anstalt och/eller häkte
Erfarenhet av processorienterat arbetssätt
Erfarenhet av självständigt arbete på strategisk nivå som krävt planering, analys, samordning och uppföljning
Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska
Mycket god datorkunskap
Det är även meriterande med:
Chefserfarenhet
Erfarenhet av att arbeta med verksamhetsutveckling
Erfarenhet av arbete som kräver samverkan eller samordning med sakkunniga inom andra sakområden eller organisatoriska nivåer Övrig information
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövning här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Varbi. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225), http://kriminalvarden.varbi.com
Slottsgatan 78 (visa karta
)
601 80 NORRKÖPING ELLER STOCKHOLM Arbetsplats
Placeringssektionen Kontakt
Mattias Åberg (SEKO) (v.28) mattias.aberg@kriminalvarden.se 077-2280800 Jobbnummer
9988224