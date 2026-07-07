Expert till nationella operativa avdelningens kansli
Migrationsverket, Operativ verksamhet, Nationella operativa avdelningen / Organisationsutvecklarjobb / Sundbyberg Visa alla organisationsutvecklarjobb i Sundbyberg
2026-07-07
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På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor – migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Vi söker expert - till nationella operativa avdelningens kansli i Sundbyberg, Norrköping eller Malmö. Hos oss får du arbeta med aktuella samhällsfrågor som påverkas av vad som händer i vår omvärld.
Kansliet arbetar bland annat med verksamhetsplanering, handläggningsordning, omvärldsbevakning, tar fram beslutsunderlag, gör utredningar, samordnar rapportering och besvarar remisser. Det utgör också ett stöd för avdelningens enheter i förvaltningsrättsliga frågor och verksamhetsfrågor. Kansli är ingången för externa och interna frågor och har idag 7 medarbetare.
Vad gör en expert?
Som expert på nationella operativa avdelningens kansli kommer du att arbeta med att utföra planerings-, samordnings-, analys- och arbete. Det innebär bland annat att samordna remisser och ge samlat stöd, service och vägledning till kontaktpersoner inom avdelningens sektioner. Du kommer att fungera som ett ledningsstöd till avdelningschef och sektionschefer genom att stödja verksamheten i metod- och sakfrågor. Att samarbeta, besvara frågor och ge service och underlag till externa och interna kontakter utifrån ett helhetsperspektiv för myndigheten är en viktig del av arbetet.
Du kommer även att arbeta med kvalitativ och kvantitativ uppföljning och utifrån statistik, utredningar, rapporter och annan uppföljning analysera resultat och utveckling i verksamheten.
Som en del av avdelningens kansli förväntas du att bistå i alla arbetsuppgifter som ingår i avdelningens uppdrag. Ett områden som behöver stärkas upp idag är beredskapsfrågor. Ditt arbete har stor påverkan och betydelse för vårt uppdrag och för avdelningens utveckling.
Vem är du?
Du är en god representant för Migrationsverket och avdelningen. Du har ett respektfullt och prestigelöst förhållningssätt och bemötande såväl internt som externt. Du tänker strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt samt sätter upp och håller tidsramar. Vidare är du noggrann och väl medveten om mål. resultat och kvalitet och lägger stor vikt vid att du lever upp till dessa krav. Du har med det i prioriteringar, planering och agerande med har inga problem med att förändra din inriktning när målen ändras.
Du deltar aktivt i vårt förbättringsarbete och visar engagemang och flexibilitet för vårt uppdrag och dina arbetsuppgifter. Du har god samarbetsförmåga och sätter värde på att arbeta i en miljö där vi arbetar tillsammans för att utföra våra arbetsuppgifter och uppdrag. En viktig egenskap är viljan och förmågan att dela med sig av sin kompetens.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
I vårt arbete som statstjänstemän ställs även höga krav på omdöme och en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet.
Vi söker dig som har:
Akademisk utbildning med juridisk-, samhällsvetenskaplig- eller beteendevetenskaplig inriktning, eller annan utbildning i kombination med för rollen relevant erfarenhet.
Mycket goda kunskaper i att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska.
Aktuell erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning.
Aktuell erfarenhet från stab- eller kansliverksamhet.
Svenskt medborgarskap.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete inom statlig verksamhet.
Erfarenhet av att stödja chefer och ledningsgrupper.
Erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete.
Bred erfarenhet och god kännedom om Migrationsverkets uppdrag och verksamhet.
Erfarenhet av arbete med analys, metodutveckling, förändringsarbete och uppföljningsarbete.
Erfarenhet av arbete med beredskapsfrågor inom statlig verksamhet.
Upplysningar
Anställningsform: Vikariat som längst tom 270630
Anställningens omfattning: Heltid.
Arbetstider: Kontorsarbetstider.
Placering: Sundbyberg, Norrköping, Malmö.
Löneform: Vi tillämpar individuell lönesättning.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Anställningsförmåner: Läs om våra anställningsförmåner här.
Tjänsten är inplacerad i säkerhetsklass och därför kommer säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras. Utifrån detta föreligger krav på svenskt medborgarskap. Anställningen förutsätter en godkänd säkerhetsprövning.
Vill du veta mer?
Vill du veta mer om den aktuella rollen och enheten kan du vända dig till rekryterande chef Mikael Zaar mikael.j.zaar@migrationsverket.sePubliceringsdatum2026-07-07Så ansöker du
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 16 augusti 2026. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.
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Om rekryteringsprocessen
Du behöver inte bifoga något personligt brev med din ansökan, men vi önskar att du svarar så tydlig och
utförligt som möjligt på urvalsfrågorna för att vi ska kunna göra en rättvis bedömning av din erfarenhet om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.
Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan "Lediga jobb och intresseanmälan" på migrationsverket.se: Frågor och svar om att söka jobb på Migrationsverket
Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, ska du kontakta rekrytering@migrationsverket.se
innan du gör din ansökan så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner.
Migrationsverkets rekryteringar sker helt i vår egen eller upphandlade leverantörers regi. Vi ber därför om att inte få telefonsamtal och mejl från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Migrationsverket
(org.nr 202100-2163), https://www.migrationsverket.se
Slottsgatan 82 (visa karta
)
602 22 NORRKÖPING Arbetsplats
Migrationsverket, Operativ verksamhet, Nationella operativa avdelningen Kontakt
Mikael Zaar mikael.j.zaar@migrationsverket.se 0104857142 Jobbnummer
9994971