Expert med inriktning mot buller och vibrationer

Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Trafikkontoret ansvarar för att sköta om och utveckla Stockholms offentliga rum, så att de är trygga, attraktiva, framkomliga och hållbara. Uppdraget innefattar allt ifrån att ta hand om den befintliga stadsmiljön till att genomföra strategiska investeringsprojekt och planera för morgondagens växande storstad. För att klara vårt uppdrag är vi ca 470 kollegor, som huvudsakligen sitter i Tekniska Nämndhusets nyrenoverade lokaler på Kungsholmen. Tillsammans ser vi till att Stockholm fortsätter vara en stad i framkant med hållbara transportlösningar och levande miljöer, både idag och i framtiden.
Välkommen till oss
Avdelningen Infrastruktur har cirka 80 medarbetare fördelat på sex enheter.
Vi hanterar bl.a. förvaltning av stadens broar, kajer, tunnlar, trafiksignaler och offentliga belysning. Vi har även ansvaret för stadens dammsäkerhetsarbete. Det innefattar allt från stora infrastrukturprojekt till mindre gatu- och stadsmiljöförbättringar, drift- och underhållsprojekt samt samverkansprojekt med Trafikverket och Trafikförvaltningen.
Efter nitton år hos oss kommer vår nuvarande expert inom buller och vibrationer att gå i pension. Det kommer ske under slutet av 2026, vilket innebär att du kommer att få möjlighet till en gedigen introduktion och ni kommer att kunna arbeta parallellt under en längre tid.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en trygg arbetsplats där vi hjälper och stöttar varandra i det vardagliga arbetet och värnar om den goda arbetsmiljön. Du ges möjlighet till personlig utveckling/kompetenspåfyllnad samt till delaktighet och inflytande på arbetsplatsen.
Vi har flexibla arbetstider samt möjlighet till växling av semesterdagstillägg mot extra ledighet. Beroende på arbetsuppgifter och verksamhetsbehov finns möjlighet att varva kontorsarbete med att arbeta hemifrån två dagar i veckan. Arbetsmiljö och hälsa är viktigt för oss. Vi erbjuder friskvårdsersättning, friskvårdstimme och möjlighet att delta i friskvårdsaktiviteter. Läs mer om våra förmåner här och Stockholms stad som arbetsgivare här, Stockholm stad på LinkedIn.
Välkommen att växa i en växande stad - där din insats verkligen gör skillnad!
Din roll
Som expert inom buller och vibrationer kommer du bland annat att arbeta med att
leda nya och befintliga projekt enligt stadens åtgärdsprogram mot buller.
ta emot och hantera synpunkter från medborgare.
arbeta med åtgärder i befintliga miljöer.
vara sakkunnnig i planeringsfasen vid kontorets övriga projekt, exempelvis vid anläggning av hastighetssänkande trafikhinder.
vara kontorets sakkunnig vid frågor från övriga aktörer i staden samt andra kommuner.
vara delaktig i beställning av buller-och/eller vibrationsutredningar samt granska utredningar som tagits fram.
hantera bullerutsatta fastigheter inklusive bidrag till bullerdämpande fasadåtgärder.
erbjuda bidrag till medborgare för att minska buller.
Rollen innebär mycket samarbeten med andra avdelningar, som ex. trafikplanering, infrastruktur och stadsmiljö. Inom Stockholm Stad finns också nätverk kring buller och vibrationer som man kommer att delta i.
Att kunna omvärlds bevaka och ha ett brinnande intresse i frågan, är en viktig del i rollen.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har
Civilingenjörsexamen inom samhällsbyggnad eller motsvarande med inriktning mot akustik eller miljövetenskap.
Erfarenhet av att ha arbetat med störningar orsakat av trafiken.
Projekt kunskap, erfarenhet av att arbeta i projekt.
Goda kunskaper inom gällande regelverk och miljölagstiftning.
Hög förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du även har
Kompetens inom geoteknik och geovetenskap.
Erfarenhet från kommunal verksamhet.
Kunskaper i bullerberäkningsprogram.
Kännedom om Stockholms infrastruktur.
Som person är du drivande och självsäker. I rollen är det viktigt att vara noggrann och kunna förankra och involvera berörda intressenter inom och med angränsning till den egna organisationen. Många ärenden är mycket komplexa och kräver en hög social förmåga att kunna samverka, kompromissa och att agera professionellt. Som person har du förmågan att framföra vad lagstiftning och regelverk innebär, samtidigt som du agerar pragmatiskt.
Vi rekryterar utan det personliga brevet, för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Som del av rekryteringsprocessen använder vi personlighetstester på slutkandidater. Startdatum för tjänsten är enligt överenskommelse.
Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
