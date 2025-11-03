Expert med inriktning kommunikation till internationella sekretariatet
2025-11-03
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Migrationsverkets internationella sekretariat vid myndighetsstaben söker en expert med bred kompetens inom kommunikation som kommer att ansvara för att utveckla kommunikationsrollen samt planera och genomföra EMN Sveriges kommunikationsaktiviteter.
Europeiska migrationsnätverket (EMN) är ett nätverk under Europeiska kommissionen med experter som arbetar tillsammans att förse EU:s institutioner, medlemsstaternas myndigheter och institutioner med aktuell, objektiv, tillförlitlig och jämförbar information om migrations- och asylfrågor i syfte att stödja policyutvecklingen på området. Informationen som EMN tillhandahåller riktar sig också till allmänheten. EMN består av nationella kontaktpunkter i EU:s medlemsländer (förutom Danmark) samt i ett antal observatörsländer. Migrationsverket är den svenska kontaktpunkten. För mer information om EMN, se https://home-affairs.ec.europa.eu/networks/european-migration-network-emn_en
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbetet innebär internt och externt kommunikationsarbete på både strategisk och operativ nivå. En viktig del handlar om att kunna skriva artiklar om EMN:s publikationer och aktiviteter anpassade för webben, bland annat för EMN:s webbplats men också externa och interna kommunikationskanaler. Du behöver kunna tillgodogöra dig stora mängder text på engelska och kunna skriva obehindrat på engelska men också på svenska. I rollen ingår att leda arbetet med kommunikationsplaner, redaktionell planering samt löpande utveckla EMN Sveriges kommunikationsfunktion. Du arbetar nära teamets experter. Du kommer också att ansvara för att grafiska produktioner följer EMN:s grafiska styrdokument. En viktig del av rollen är att representera EMN Sverige i EMN:s kommunikatörsnätverk. Resor inom och utanför Sverige kan förekomma. Du kommer att arbeta i såväl team som självständigt.
Vem är du?
I denna roll är det viktigt att du trivs i en flexibel arbetsmiljö som präglas av samarbete. Arbetet ställer stora krav på förmåga att ta eget ansvar för att leverera enligt överenskommelse. Du är professionell och resultatorienterad i din yrkesroll. Du har mycket god förmåga att strukturera och prioritera i ditt arbete. Arbetet innehåller många personkontakter och ställer därmed krav på att du är kommunikativ, serviceinriktad och har en mycket god samarbetsförmåga. Migrationsverket strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald.
Vi söker dig som har:
- Högskoleutbildning med inriktning mot kommunikation, eller liknande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- Erfarenhet av praktiskt kommunikationsarbete med strategiskt utvecklingsfokus
- God kunskap inom Europeiska migrationsnätverket (EMN)
- Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, såväl på svenska som på engelska
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet av att skriva, anpassa och utveckla kommunikationsplaner och kanalstrategier
- Några års erfarenhet av kommunikationsarbete och digitalisering inom offentlig förvaltning
- Kunskap om EMN:s portfölj och kommunikationsarbete
- Erfarenhet av internationellt arbete eller arbete mot internationella organisationer i snabbt föränderliga områden och sektorer
Upplysningar
Anställningsform: Tillsvidare med provanställning
Arbetstider: Kontorsarbetstider (åtaganden kvällstid kan förekomma vid tex internationella besök och/eller utrikes resor)
Vi tillämpar individuell lönesättning.
Placeringsort: Sundbyberg eller Norrköping
Tillträde: 2026-01-01 eller enligt överenskommelse
Läs mer om våra anställningsvillkor https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/formaner-och-villkor.html
Välkommen med din ansökan senast den 23 november 2025.
Om rekryteringsprocessen
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Som statlig myndighet rekryterar vi efter förtjänst och skicklighet. På https://www.arbetsgivarverket.se/jobba-statligt/fragor-och-svar/Hur-ser-rekryteringsprocessen-ut-for-statliga-jobb/
kan du läsa mer om vad det innebär.
Vi använder urvalsfrågor under ansökningen. Besvara dem så utförligt du kan eftersom dina svar har betydelse för om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.
Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan "Lediga jobb och intresseanmälan" på migrationsverket.se: https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/lediga-jobb/fragor-och-svar-om-att-soka-jobb-hos-oss.html#svid12_5560a3b619996eafa4b2b0
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, ska du kontakta rekrytering@migrationsverket.se
innan du gör din ansökan så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner. https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/det-har-gor-migrationsverket/personuppgifter.html
