Expert inom säkerhetsskydd till långsiktigt uppdrag i Stockholm
2026-03-16
Vi söker en senior säkerhetsspecialist för ett konsultuppdrag inom fysisk säkerhet och personsäkerhet. Rollen innebär att stärka den operativa kapaciteten i en verksamhet med höga säkerhetskrav och en komplex hotbild.
Du kommer att arbeta nära interna säkerhetsfunktioner och bidra till operativt säkerhetsarbete, riskbedömningar och implementering av tekniska personsäkerhetslösningar.
Om uppdraget * Plats: Stockholm (Sundbyberg) * Omfattning: 100 % * Distans: upp till 50% * Period: 1 maj 2026 - 1 maj 2027, med chans till förlängning * Resor: förekommer regelbundet inom Sverige
Arbetsuppgifter * Operativt stöd inom personsäkerhet * Genomföra riskbedömningar kopplade till plats, aktivitet eller situation * Hantera och följa upp säkerhetsincidenter samt föreslå åtgärder * Säkerställa funktion och efterlevnad av tekniska säkerhetslösningar som personlarm och larmsystem * Stödja införande och utveckling av personsäkerhetsrutiner * Genomföra platsbesök och kontroller i verksamheten * Ta fram och uppdatera operativa rutiner och anvisningar * Bidra i utbildningsinsatser kring säkerhet, bemötande och hotfulla situationer * Dokumentera riskbedömningar, incidenter och åtgärder enligt interna processer * Samverka med verksamhet, entreprenörer och interna funktioner
Krav * Minst 10 års erfarenhet under senaste 15 åren av arbete med säkerhetsskyddsfrågor * Minst 5 års erfarenhet under senaste 8 åren av operativt arbete inom personsäkerhet, fysisk säkerhet eller närliggande säkerhetsområde * Minst 3 års erfarenhet av operativa riskbedömningar kopplade till säkerhet eller personsäkerhet samt implementation av personsäkerhetslösningar * Minst 5 års erfarenhet av hantering eller uppföljning av säkerhetsincidenter * Erfarenhet av samverkan med verksamhet, entreprenörer eller externa aktörer i säkerhetsfrågor inom ramen för SUA-avtal * Minst 5 års dokumenterad erfarenhet av arbete i statlig tjänst * Dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat som chef inom säkerhetsskydd eller haft rollen som säkerhetschef eller säkerhetsskyddschef * Flytande svenska i tal och skrift
Meriterande * Minst 4 års erfarenhet av arbete inom energibranschen i Sverige * Minst 4 års arbetslivserfarenhet inom säkerhetsskyddslagen (2018:585)
Detta är ett uppdrag för dig med mycket hög senioritet inom säkerhetsskydd och personsäkerhet som vill bidra operativt i en samhällsviktig verksamhet där säkerhet står i fokus.
Sista dag att ansöka är 2026-03-23
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7396726-1896335".
