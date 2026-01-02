Expert inom organiserad brottslighet och våldsbejakande extremism
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Tjänsten är placerad inom sektionen för analys och samordning som är en del av planeringsenheten på säkerhetsavdelningen. Sektionen ansvarar för att, inom ramen för myndighetens styr- och uppföljningsmodell, ta fram metoder och modeller för uppföljning, analys och planering av säkerhetsarbetet. Sektionen ansvarar för samordning inom avdelningen och fördelning av inkommande förfrågningar/remisser samt för avdelningens mail och posthantering samt diarieföring. Sektionen ansvarar även för uttag och nationella analyser av rapporterade incidenter i incidentrapporteringssystemet. Inom sektionen ligger även förvaltningsansvaret för säkerhetsavdelningens IT-system.Publiceringsdatum2026-01-02Arbetsuppgifter
Som expert följer du upp och kvalitetssäkrar säkerhetsarbetet i myndigheten. Du stöttar säkerhetsavdelningen i prioriteringar och i strategisk styrning rörande organiserad brottslighet och våldsbejakande extremism genom att ta fram underlag, normera, analysera och utvärdera resultat samt ta fram förslag på strategisk inriktning inom dess områden. Du förväntas bidra med din kunskap för att kunna utveckla säkerhetsområdet. Du deltar i samverkansforum inom expertområdet såväl internt som externt. I din roll ingår att verka för en god samverkan i de forum du deltar i. En del av arbetet består av planering och uppföljning av arbeten och/eller projekt inom säkerhetsområdet där du tar fram rapporter eller andra underlag.
I expertrollen ingår att verka som stöd för sektionschefen i genomförande och uppföljning av aktiviteter och uppdrag kopplade till verksamhetsplanen inom säkerhetsområdet. Remisshantering samt hantering av andra förfrågningar till säkerhetsavdelningen ingår i arbetet samt annat som sektionschefen bedömer lämpligt inom säkerhetsområdet.Kvalifikationer
Vi söker dig som tar ansvar för din uppgift och driver dina processer vidare. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du arbetar bra med andra människor, lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Vidare har du lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter samt har förmåga att tänka strategiskt med ett brett perspektiv på frågor.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Akademisk utbildning/examen om minst 120 hp motsvarande två år på högskola/universitet inom områden som Kriminalvården bedömer relevanta eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården finner relevant
* Erfarenhet av att handlägga ärenden, genomföra utredningar och bereda beslut
* Erfarenhet av informationsinhämtning, bearbetning/analys och presentation av slutsatser
* Erfarenhet av att driva, leda och underhålla processer med flera aktörer
* Erfarenhet av samarbeten på olika organisatoriska nivåer
* Förmåga att självständigt göra utredningar och skriva rapporter
* Goda datakunskaper och stor förståelse för vikten av säker informationshantering
* God kännedom om ledning och styrning i förvaltning
* Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
* God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på engelska
* God kunskap om säkerhet som är relevant för myndigheten
Det är meriterande om du har:
* Fortbildning inom säkerhetsområdet, särskilt inom området organiserad brottslighet och/eller våldsbejakande extremism
* Utbildningar inom Kriminalvårdens verksamhet
* Erfarenhet av säkerhetsarbete på regional och/eller nationell nivå
* Erfarenhet av säkerhetsarbete i Kriminalvården
* Erfarenhet och förståelse av Kriminalvårdens olika verksamhetsområden
* Erfarenhet av arbete inom området organiserad brottslighet
* Erfarenhet av arbete inom området våldsbejakande extremism
* Erfarenhet av myndighetssamverkan
* Erfarenhet av ledarskap
* Erfarenhet av att arbeta med normering och styrande dokument
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
