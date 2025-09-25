Expert inom narkotika och narkotikahundverksamhet
Kriminalvården, Enheten för verksamhetsskydd / Väktarjobb / Göteborg Visa alla väktarjobb i Göteborg
2025-09-25
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Enheten för verksamhetsskydd i Göteborg
, Malmö
, Örebro
, Norrköping
, Stockholm
eller i hela Sverige
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Kriminalvårdens narkotikahundverksamhet består idag av en nationell expert, två nationella instruktörer samt 34 hundförare. Hundförarna är nationella resurser med regionala uppdrag och är placerade runt om i landet. Deras främsta uppgift är att komplettera lokalt säkerhets- och kontrollarbete genom visitation med hund.Publiceringsdatum2025-09-25Arbetsuppgifter
Som en av två experter för kriminalvårdens hund- och narkotikaverksamhet kommer du att utveckla, planera, följa upp, utbilda, normera och kravställa det nationella arbetet med narkotika och narkotikahundar. Du är ansvarig för att kvalitetssäkra arbetet samt att ha en löpande samverkan med andra myndigheter. Du är behjälplig med att kravställa Kriminalvårdens behov av utrustning inom området vid upphandlingar. Kvalifikationer
Vi söker dig som har lätt att arbeta tillsammans med andra människor, men som själv kan strukturera ditt angreppssätt och driva egna processer vidare. Du uttrycker en positiv attityd till ditt arbete, verksamheten och organisationen. I ditt arbete förstår du din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du är mån om att nå goda resultat och styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Fullständig gymnasieexamen
• Certifierad tjänstehundförare
• Certifierad hundinstruktör och provledare
• Erfarenhet av att planera, genomföra och följa upp arbete och/eller projekt
• Bred kunskap kring narkotiska preparat och utvecklingen inom området
• Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
• Godkänd grundutbildning inom Kriminalvården
• Eftergymnasial utbildning inom säkerhet och/eller narkotika
• Erfarenhet som tjänstehundsinstruktör och provledare
• Erfarenhet av att samordna och leda tjänstehundsekipage
• Erfarenhet av utredningsarbete på nationell nivå
• Erfarenhet av att ta fram och föredra beslutsunderlag
• Erfarenhet av säkerhetsarbete lokalt, regionalt och nationellt
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Individuell lönesättning tillämpas Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C279936". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Enheten för verksamhetsskydd Kontakt
Sektionschef
Elin Lindskog 011-474 12 54 Jobbnummer
9525525