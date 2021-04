Experis söker konsult med fokus på Azure Active directory - Experis AB - Datajobb i Sundsvall

Experis AB / Datajobb / Sundsvall2021-04-13Har du minst tre års erfarenhet av arbete med Azure Active directory? Vill du arbeta på en myndighet i Enköping? Då är du förmodligen helt rätt profil! Vi på Experis söker just nu konsult med fokus på Azure till vår kund. Varmt välkommen med din ansökan!Ort: EnköpingUppdragsstart: OmgåendeOmfattning: 100 %2021-04-13Du kommer att tillhöra kundens team för drift och utveckling av molnplattform. Teamet ska genomföra drift och utvecklig av lösning/koncept samt hantering av utbyggnad av tjänsteportfölj i lösning inför utrullning. Målsättningen är att leverera en helt ny, internetnära, infrastruktur med tillhörande komponenter för att inkludera nya sätt att leverera klienter, applikationer m.m.Arbetet kommer utföras dels i Enköping, dels på distans.Att vara konsult hos ExperisHos oss är du med och bidrar till att våra kunder lyckas, oavsett roll eller hur länge du varit hos oss. När du är ute på uppdrag har du en dedikerad konsultchef som alltid jobbar för att hjälpa dig utvecklas. Tillsammans tar vi fram en unik karriärplan för att du ska nå dina mål.På Experis får du även fördelen av att ingå i vår globala koncern ManpowerGroup. Hela koncernen arbetar efter tydliga värderingar vilket innebär att vi tror på din förmåga samt ser kraften i kunskap och innovation. För 12e året i rad har vi vunnit utmärkelsen "World's most ethical company" vilket vi är mycket stolta över.Det finns många anledningar att trivas på Experis och vi hoppas att du kommer att känna detsamma.Vi söker dig som har ingående kännedom om standardmetoder samt tidigare arbetserfarenhet inom sakområdet Cloud/Molntjänster. Du har antingen gymnasial utbildning och minst 5 års arbetserfarenhet inom sakområdet eller en relevant akademisk examen och minst 2 års arbetserfarenhet.Vidare ser vi att du har:* Minst tre års arbetserfarenhet av Azure Active directory* Minst ett års arbetserfarenhet av Microsoft Windows Autopilot* Minst två års arbetserfarenhet av Microsoft Intune/Endpoint ManagerVarmt välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV. Urval sker löpande så ansök redan idag! Vi tar inte emot ansökningar via mejl, men om du har frågor om våra uppdrag eller om rollen som konsult är du välkommen att kontakta researcher Jennifer Bergström Ahlinder på jennifer.b.ahlinder@se.experis.com Varaktighet, arbetstidHeltid TemporaryNot SpecifiedSista dag att ansöka är 2021-05-11Experis AB5687755